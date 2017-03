L'appel du 8 avril résonne à Ostabat, Bruxelles et Mexico

A Ostabat-Asme. Les partis, organisations de gauche et progressistes participaient au XXI séminaire "Partis et nouvelle société", à Mexico, les 23, 24 et 25 mars. Étaient présents, entre autres, le secrétaire général du FMLN salvadorien, Medardo Gonzalez, le candidat de la présidence de la Colombie, Piedad Cordoba, ainsi que la députée EH Bildu, Marian Beitialarrangoitia.



Ils ont signé une résolution qui "salue avec enthousiasme le désarmement final de l’ETA" et appellent "les gouvernements espagnol et français à prendre des mesures vers la paix". Ils appellent à mettre fin à la politique de dispersion et à regrouper "tous les basques dans les prisons basques". Ils exigent également "la libération immédiate des détenus de plus de 65 ans".



Dans la résolution, il est indiqué que, suite à la déclaration d'Aiete 2011 et la fin de la lutte armée, le processus entre dans une "nouvelle étape". Et "malgré les obstacles apportés par les Etats espagnol et français", ils soulignent "ETA a rempli tous ses engagements et, au 8 avril 2017, l’organisation sera complètement désarmée grâce à l’implication massive de la société civile".



A Mexico. Lundi, les onze conseillers municipaux d’Ostabat-Asme- commune dont le maire est l'abertzale Daniel Olçomendy- ont délibéré à l’unanimité pour être "des artisans de la paix en Pays Basque" et annoncé qu’ils participeront à la journée du désarmement du samedi 8 avril. "Nous invitons tou-te-s les citoyen-n-es soucieux d’une paix juste et durable à nous rejoindre" indiquent-ils dans leur délibéré.



Leurs raisons ? "Ce désarmement total est une condition incontournable permettant d'aboutir à une résolution définitive du conflit », « la prise en compte de toutes les victimes […] et le règlement définitif de la question des prisonniers […] nous semble nécessaire", "il nous faut sortir de cette situation absurde, où nous avons d'un côté l'ETA qui souhaite être au plus vite une organisation désarmée, et de l'autre, des Etats qui refusent que cela se réalise" et, enfin, "l’enlisement du processus peut engendrer des conséquences que nous ne voulons pas imaginer".



A Bruxelles. Les eurodéputés du Basque Friendship Group ont exprimé aujourd’hui, à Bruxelles, leur "satisfaction" à l’annonce des représentants de la société civile sur le désarmement de l’ETA. L’eurodéputée irlandaise Martina Anderson (Sinn Fein), le député européen flamand Mark Demesmaeker (N-VA), la députée Lidia Senra Galice (Galega Alternative Esquerda) et le député catalan Josep-Maria Terricabras (ERC) félicitent "l’annonce faite par la société civile basque".



Le député européen flamand Mark Demesmaeker en a profité pour adresser un message à Madrid et Paris : "Nous espérons sincèrement que les gouvernement espagnol et français vont saisir cette occasion et non l’entraver." Ainsi qu'à l'UE. "Cette annonce est aussi une bonne nouvelle pour la sécurité, la paix et la démocratie dans l’Union Européenne, nous demandons aux institutions de l’Union Européenne de soutenir ce processus dans la mesure du possible."



Une rencontre a été demandée avec l’ambassadeur et représentant permanent de l’Etat français dans l’Union Européenne ainsi que son homologue espagnol afin qu’ils fassent part de leur position.