Handibasket Euskal Taldea en demi-finales

Après leur victoire, samedi dernier, face aux Piranas de Blanquefort, l’Handibasket Euskal Taldea accède aux demi-finales des play-offs du championnat de France nationale C. Seconde de sa poule A "sud", l’équipe rencontrera le chef de file de la poule B "nord" à Châlon-sur-Saône. "Couderkerque en l’occurence, commente Nicolas Bachoffer, le président. Une grosse équipe qui a dominé sa poule cette année."

Si l’équipe basque, qui a déjà battu son adversaire l’année dernière, est "dans une superbe dynamique", le président préfère rester prudent : "Il faudra se méfier." Mais tous y vont pour gagner.

En attendant cette rencontre qui aura lieu le 29 avril, l’Handibasket Euskal Taldea affrontera Niort, ce samedi 2 avril, à 18 heures, au gymnase du pignada, allée Raoul Follerau à Anglet. Belle occasion de soutenir les basketteurs - l’entrée est gratuite.

Quel qu’il soit, le score ne remettra pas en cause la participation de l’équipe basque aux demi-finales. Et, "dans quinze jours, nous rencontrons Forezien Saint-Etienne, le leader de notre poule chez lui. C’est un bon tremplin pour les prochaines demi-finales !"

Petit poucet

Handibasket Euskal Taldea est un petit poucet dans son monde sportif. Il s’appuie sur un budget d’environ 60 000 euros quand d’autres clubs peuvent compter sur le double. "Et nous avons des joueurs atypiques et de très bon niveau, apprécie le président. L’un d’eux vient de Bilbao, deux de Pau, dont l’un est international en Algérie et un quatrième de Toulouse. Ils viennent aux entraînements… Nous comptons aussi Perle Rouge !"

"L’équipe de basket est très engagée, dans le sportif mais aussi dans la vie du club, dans la recherche de partenaires… A Châlon, dix joueurs se déplaceront, accompagnés de deux entraîneurs. Ça va pas mal peser sur notre budget !"

Si l’Handibasket Euskal Taldea est un peu le porte-parole de l’association Handisport Pays Basque, cette dernière développe d’autres disciplines sportives. Dont le tir à l’arc où Marianne Guilbert est devenue championne de France, après avoir décroché l'or, il y a quinze jours, à Calais.

"Notre association a trois missions : le sportif, le développement du sport pour tous les handicapés et la sensibilisation au handicap pour le sortir de son carcan." Nul doute que ses équipes sportives le font superbement.