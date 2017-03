Nive Zéro Déchet : les compteurs explosent

Deux cent cinquante volontaires ont répondu dimanche à l’appel lancé pour débarrasser la Nive de ses déchets. Ils ont pêché six tonnes de pneus, ferraille…

Les bénévoles, dont l’affluence a encore rebondi (200 l’an dernier), étaient à pied et en raft. Ils sont intervenus sur trois points : Ossès où un câble avec une barge a dû être tendu entre les deux rives, Itxassou-Cambo et Bayonne, entre le club de l’Aviron Bayonnais et la passerelle de la plaine d’Ansot.

"C’était la première fois que le club de l’aviron y participait, note Nicolas Seguin du syndicat Bil ta Garbi. Les 26 jeunes rameurs ont récupéré une tonne de ferraille ! Un compte juste : les camions ont été pesé. Ils reviendront sans aucun doute l’année prochaine."

Ce n’est pas le seul filon découvert lors de cette opération Nive Zéro Déchet, orchestrée par le Syndicat mixte du bassin versant de la Nive et ses partenaires, l’Eau d’ici et Bil Ta Garbi.

Entre Itxassou et Cambo-les-Bains, les 55 rafteurs et les quelque 150 piétons sont tombés outre le plastique… sur une tonne de pneus. "Un dépôt sauvage", relève Nicolas Seguin qui ajoute : "A chaque édition, il y a des types de déchets que nous retrouvons particulièrement nombreux. Pour cette édition, ce sont des chaussures ou des semelles de chaussure… Que les enfants perdent dans la Nive une botte, on peut comprendre. Mais les autres…"

Le record de participation et de déchets, l’un allant avec l’autre, a été une nouvelle fois pulvérisé. Pas sûr que la Nive, d’ici la prochaine opération, ne fasse pas encore le plein d’objets qui ont pourtant une autre place mieux trouvée. Celle des déchetteries.