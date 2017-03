Des animations autour de la Korrika dans le Pays Basque Nord

Honneur aux enfants d’abord avec les dates de la Korrika ttipi, des petites courses relais organisées par les gau eskola, assurées par enseignants et élèves des ikastola ainsi que des écoles bilinques. Celles de Ciboure, Saint-Pée-sur-Nivelle et Saint-Etienne-de-Baïgorry avaient lieu ce matin. Elles ont été suivies cette après-midi par celle de Saint-Jean-de-Luz.

Demain, le mercredi 29 mars, les enfants défileront à Hasparren et Urrugne. Le jeudi 30 mars, en matinée, la Korrika ttipi passera par Ossès et Biriatou, l’après midi. Le vendredi 31 mars, elle est attendue à Sare, Biarritz, Itxassou et Tardets le matin. Puis à Ascain, Bayonne, Cambo, Ustaritz et Saint-Palais, l’après midi. Enfin, le samedi 7 avril, la dernière course relais aura lieu à Bidart.



Ciboure

Le dimanche 2 avril, à Ciboure, l’association Baltsan propose un programme d’animations, de 16 h jusqu’au passage de la Korrika : à 16 h, danses avec les jeunes de Begiraleak ; à 16 h 45, "L’Art du spectacle", cirque de rue ; à 17 h, spectacle de hip-hop avec les élèves du collège Piarres Larzabal ; à 17 h 30, mutxikoak avec Begiraleak ; à 18 h 30, chants ; à 20 h, txaranga Polekeleke.



Bayonne

Le mardi 28 mars, à 19 h 30, conférence avec Galder Gonzalez, du Wikipédia basque, au gaztetxe Zizpa.

Le jeudi 31 mars, à 18 h : "Euskararen lau aurpegi" et "Kalebegiak" à l’Atalante ; à 20 h, récital "Ametsak ere zain" avec Josu Landa, Itziar Kastrillo, Gotzon Barandiaran (sur les poèmes de Mikel Antza), au gaztetxe Zizpa.

Le vendredi 1er avril : à 15 h, atelier pratique géant de basque, au gaztetxe Zizpa ; à 19 h, Korrikantu, à la salle Kalostrape.

Le dimanche 2 avril, des animations sont organisées au Chaho, à partir de 11 h : mutxiko des enfants, bertso pote, repas populaire, chants de Baionan Kantuz et talos. Réservation au 06 89 46 31 15.



Saint-Jean-Pied-de-Port

Le dimanche 2 avril, à partir de 10 h 30 : marché couvert, talos, frites, buvette, triki, vente des dossards et de vêtements.



Ossès

Le dimanche 2 avril, à partir de 12 h : goikoetxea, talos, buvette et animations.



Bidarray

Le dimanche 2 avril, animations à partir de 12 h 30.



Irisarri

Le lundi 3 avril, à partir de 12 h, sur la place : talos, buvette, animation, vente des dossards.



Baïgorry

Le lundi 3 avril, animations à partir de 16 h 30.



Espelette

Le mercredi 29 mars, à 20 h, projection du film Gulik Zura, à Espelette. Entrée : 5€.



Cambo-les-Bains

Le dimanche 2 avril : à 13 h, café divertissement, jeux et buvette, à la gaztetxe Emaitza, ; à 19 h, concert de Xabaltx/ Foisis Jaunak au gaztetxe Goxoki, 7€ l’entrée.



Mauléon

Le samedi 1er avril : à 16 h, atelier cirque pour enfants, au local Tokia ; à 19 h, pièce de théâtre "Francoren Bilobari Futuna", au cinéma ; à 19 h, performance de Pantxix Bidart et Pette Etxeberria, à la Gaü Eskola ; à 23 h, concert des Pecozza United, au local Zinka.