Une semaine la tête dans les étoiles

Observer le ciel, ses constellations et ses étoiles, c’est le programme astronomique mais, on vous rassure, peu onéreux que propose la ville de Saint-Jean-de-Luz avec la participation de la Société d’astronomie de la Côte basque cette semaine.



Un planétarium, sous un dôme gonflable, a été installé dans la maison du jardin botanique. Sept séances d’observation sont organisées pour le grand public sur réservation (06 19 45 44 95) : mercredi, de 10 h à 11 h, de 14 h à 15 h et de 15 h à 16 h ; samedi, de 14 h à 15 h et de 15 h à 16 h ; dimanche, de 14 h à 15 h et de 15 h à 16 h.



L’exposition "L’arpentage de la Terre de l’antiquité à nos jours" permet aussi de retracer l’histoire des méthodes et des outils utilisés par les hommes pour mesurer la Terre de l’Antiquité à nos jours. Elle sera ouverte tous les jours de la semaine, de 11 h à 18 h. Entrée gratuite.



Enfin, une conférence est prévue ce vendredi, à 18 h 30, et sera assurée par David Valls Gabaud, astrophysicien de l’Observatoire de Paris. "Des expéditions en Laponie, aux pyramides de Quito : ou comment observer les étoiles pour mesurer la forme de la Terre" sera suivie d’une séance d’observatoire du ciel avec télescopes, lunettes et jumelles.



Il est précisé que cette dernière aura lieu en fonction de la météo. Les éléments n'ont malheureusement pas prévu de satisfaire la curiosité des observateurs en herbe. Météo France annonce de la pluie sur la côte basque, dans l'après-midi et la soirée ce jour-là. Pourtant, à défaut d’être vues à l’oeil nu, les étoiles seront bien au rendez-vous. Ne restera plus qu'à les imaginer.