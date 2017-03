Le Parlement de Navarre montre son soutien au désarmement d’ETA

La voie pour le désarmement donnée par "les artisans de la paix" continue à chercher un appui institutionnel. Dans ce contexte, le Parlement de Navarre a approuvé un projet de déclaration en cinq points au cours d’une réunion tenue à Arguedas. Dans celui-ci, la Chambre exprime son soutien au désarmement d’ETA par la voie proposé par "les artisans de la paix".



Le texte, qui a reçu le vote favorable des partis Geroa Bai, EH Bildu et Podemos IE ainsi que le PSN, explique dans le premier point que le Parlement "estime nécessaire qu’ETA réalise le plus rapidement possible et en un acte unique un désarmement unilateral, complet, définitif et vérifié, comme cela a été réclamé par les citoyens depuis un certain temps".



La Chambre "encourage la Commission internationale de vérification à continuer son travail pour remplir cet objectif". Et aussi de "valoriser l’implication des personnes et entités de la société civile qui contribuent à la réalisation de cette fin".



La déclaration invite le Gouvernement à "développer ses efforts visant à faciliter le processus de désarmement définitif de l’ETA avec des garanties de légalité et de sécurité".



Enfin, la Chambre de Navarre invite les gouvernements espagnol et français à "contribuer à l’achèvement du désarmement".



Le Parlement de Navarre a rejeté un texte proposé par UPN et PP, soutenu aussi par le PSN, qui abondait dans le sens de "la défaite policière et judiciaire d’ETA".



La déclaration, approuvée par la Chambre de Navarre, a déjà été validée par le PNB et le PSE au sein du Parlement de Gasteiz. Une motion sera votée le 6 avril. EH Bildu et Elkarrekin Podemos ont déjà annoncé qu’ils voteraient pour.