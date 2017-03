La langue basque passera son agrégation

Ce fut un combat de longue haleine mais les enseignants de langues "régionales" auront enfin la possibilité de passer leur agrégation. Dès 2018, pour certains. Une agrégation intitulée des "langues de France".

L’arrêté est paru au Journal Officiel, le 23 mars dernier. Il précise les sections et les modalités d’organisation des concours de cette nouvelle agrégation. Le concours concerne le basque, le breton, le catalan, le corse, le créole, l’occitan-langue d'oc et le tahitien.

"C’est la reconnaissance du droit pour les enseignants de ces langues à des perspectives de carrières égales à celles de leurs collègues des autres disciplines", se réjouit Marie-Jeanne Verny, professeur au Département d'occitan Université Paul Valéry Montpellier et membre du FELCO, Fédération des enseignants de langue et culture d'Oc - enseignement public.

La maquette de cette agrégation s’appuie sur une épreuve commune en français pour tous les enseignants, quelle que soit leur langue territoriale, et des épreuves par langue avec, pour chacune, un programme. Une association d’épreuves intelligente, remarque Marie-Jeanne Verny.

Session dès 2018

"La première épreuve en français porte sur des problématiques communes aux langues régionales, relevant de la sociolinguistique et de l’histoire, explique-t-elle. Elle permettra à tous les enseignants de réfléchir sur leur histoire, sur la minoration, d’avoir une vision globale, de voir ce que l’on a en commun… Ce n’est pas inutile."

Les épreuves par langue seront pour leur part calquées sur celles des langues vivantes étrangères (anglais, allemand, espagnol, chinois…). Voilà qui placera toutes les langues et leur agrégation respective au même niveau.

"Nous demandons maintenant une annonce rapide du nombre de postes créés dans chaque langue et le contenu des programmes" ajoute Marie-Jeanne Verny.

Cette annonce est d’autant plus attendue maintenant que les premiers concours d’agrégation auront lieu dès la rentrée 2018 et proposeront les options suivantes : le breton, le corse et l’occitan.

Il faudra attendre 2019 pour qu’une seconde session se tiennent pour les options des langues basque et catalane. Les sessions suivantes concerneront aussi le créole et le tahitien.