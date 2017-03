Jean-Louis Davant reçoit le prix Manuel lekuona Eusko Ikaskuntza

Le prix Manuel Lekuona Eusko Ikaskuntza 2016 a récompensé cette année Jean-Louis Davant. Le jury a voulu mettre en lumière et saluer les apports et recherches menés autour de l'euskara et dans le domaine de la culture basque : "Ses travaux s'accordent avec les préoccupations de Manuel Lekuona concernant l'euskara et la culture basque."

Pour le jury, Jean-Louis Davant est désormais une référence pour toute une génération. En effet, "sa personnalité reflète bien la réalité de la Soule et il a toujours ouvert son travail à tout le Pays Basque afin de ne pas rompre cette chaîne", explique-t-il.

Un combat pour l'euskara

C’est le 5 juillet 1935 que Jean-Louis Davant nait à Arrast-Larrebieu en Soule. Après des études d’agriculture à Angers, il obtient un diplôme d’ingénieur en agronomie en 1957. Quatre ans plus tard, sous la direction de Piarres Charritton, décédé tout récemment, il créé l’école secondaire d’agriculture d’Hasparren où il enseigna jusqu’à sa retraite en 1995.

Outre ses activités professionnelles, il mène de front un autre combat : en 1960, il fait partie des fondateurs du mouvement abertzale Enbata, toujours avec Piarres Larzabal, et d’autres personnalités. Il participe aussi à la création du Parti Socialiste du Pays Basque (EHAS) en 1975 et d’Euskal Batasuna en 1986.

En 1962, il est membre du Groupe d’écriture basque de Bayonne avec lequel il met en route une unification du basque écrit. Une langue qu’il enseignera à la Gau Eskola d’Hasparren à partir de 1984.

C’est en 1980 que Jean-Louis Davant, qui a déjà publié de nombreux artcles dans des journaux en basque et en français, se met à la littérature, dans la poésie mais aussi le roman, l’essai.. Il signe les pastorales Abadia Ürrüstoi (Mauleon 1990), Eüskaldunak Iraultzan (Gotein-Libarrenx 1993), Aguirre Presidenta (Roquiague 1995), Xiberoko Makia (Chéraute 2001), Antso Handia (Espès 2004), René Cassin (Cherraute 2013).

Auteur d’un ouvrage reconnu, "Histoire du Pays Basque", republié sous le titre "Histoire du peuple basque", l'écrivain est nommé Euskaltzain, Académicien de la langue basque émérite, en 2010.