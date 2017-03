Waltary et Guichandut ratent le coche face à Ospital et Ducassou

Avec beaucoup de difficultés, Mathieu Ospital et Battitt Ducassou ont réussi à finalement engranger une troisième victoire dans cette poule, en jouant contre Waltary et Guichandut, sur le score étriqué de 40 à 38. Menés au score jusqu'à 25, les futurs vainqueurs n'auront pas réussi à se libérer dans cette partie. Favoris sur le papier, Ospital et Ducassou devront savoir jouer plus sereins lors des deux dernières parties, s'ils veulent aborder leur demi-finale dans les meilleures conditions de confiance.

Agusti Waltary et son arrière Peio Guichandut ont proposé une autre prestation que celle de Garindein au trinquet de Villefranque. En frôlant l'exploit ce week-end, ils pourront regretter l'humiliation subie le week-end précédent contre Bielle et Lambert. Avec quatre parties à leur actif dont deux victoires et deux défaites, et une dernière qui s'annonce des plus difficiles face aux invaincus Larralde et Bilbao, Waltary et Guichandut devraient terminer à la quatrième place de la poule, auquel cas ils devront passer par la place de barragistes avec le groupe B.

Quant à Ospital et Ducassou, ils devront se présenter avec un autre visage s'ils veulent l'emporter face à Larralde et Bilbao, samedi prochain à St-Pée-sur-Nivelle. Ces derniers, très à l'aise lors de leurs trois dernières sorties, voudront finir invaincues de cette poule pour terminer premier de la poule, et assurer un adversaire moins bien classé en demi-finale.

Bielle et Lambert pour confirmer

Prochaine partie de ce championnat, aujourd'hui au Garat de St-Jean-Pied-de-Port, à 17 heures, on retrouvera Bielle et Lambert face à Inchauspé et Amulet. Après leurs deux dernières bonnes parties en Soule, les deux Baigorriar devront confirmer sur leurs terres navarraises, afin de plus se rapprocher de la qualification directe pour la demi-finale. Cela passe obligatoirement par une victoire face à Inchauspé et Amulet qui n'ont plus grand-chose à perdre dans ce championnat et qui devraient se présenter sans pression.