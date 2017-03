Des casseroles pour accueillir François Fillon

A l’entrée de la Halle d’Iraty, un comité accueille le public du meeting de François Fillon avec un concert très sonore. Par dessus le bruit métallique, ils scandent en coeur des "Fillon en prison" et brandissent des pancartes sur lesquelles on peut notamment lire "Les François trompent les Français". Les supporters du candidat répondent par sourires et rires moqueurs, certains choisissent des gestes plus obscènes.



Les manifestants répondent en tapant plus fort sur leurs instruments de musique improvisés pour l’occasion. L’appel au rassemblement contre François Fillon, le collectif IPEH antifaxista l’a lancé jeudi pour dénoncer "son côté réactionnaire, son discours islamophobe sous couvert de laïcité" exprime Joël, membre du collectif. "On veut être là pour lui montrer qu’il y a une opposition." Jean Fagondo, un autre manifestant, explique qu’il est là contre tous ceux qui se présentent "avec des casseroles au cul". Il garantie : "On ne va pas les laisser tranquille."



Mais ce comité dépasse largement les antifas. Il y a par exemple Marie-Christine, une retraitée venue des Landes exprès. "Je pense que ce n’est pas possible qu’un homme aussi corrompu puisse se présenter à la présidence de la République. Je pense qu’il tient bon à cause de l’argent de sa campagne. Il y a des millions en jeu." De droite et juppéiste, elle manifeste pour la première fois de sa vie. "Je suis tellement écoeurée par son attitude. C’est une attaque à la démocratie." Elle regrette son candidat de coeur, Alain Juppé. "Je pense qu’il aurait fait un bon président."