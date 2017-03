Tourisme : prophète en son pays

Qui mieux que ses habitants peut promouvoir le Pays Basque auprès des touristes ? Les professionnels encouragés par la CCI de Bayonne veulent en tous les cas les y pousser. Mais pour que la parole soit bonne encore faut-il connaître les lieux. Or comme les cordonniers les plus chaussés, les habitants ne les connaissent pas tous sur le bout des doigts.

Pour les y inciter, les professionnels du tourisme et des loisirs ont lancé des portes ouvertes rassemblées sous le nom de "Je visite mon Pays Basque". Pour cette 7e édition, plus d’une quarantaine d'entre eux leur proposent de découvrir leurs équipements et activités "pour poser un nouveau regard sur la valeur économique et patrimoniale du tourisme au Pays Basque". A la clef , dégustation des produits du terroir, re-découverte des musées, test de nouvelles activités de loisirs, visite d’hôtels et campings, etc.

"Pour ce week-end, je propose de découvrir mon atelier et les outils que j’utilise dans le cadre de mon métier, explique Marjorie Goetz, relieuse professionnelle installée depuis un an à Itxassou. Je décomposerai certaines étapes de mon travail : couture, mise en presse, travail du cuir…"

Gratuit, gratuit et demi

Un travail que la jeune femme aime et aimerait qu’il perdure. Et pourtant, au Pays Basque, ils ne seront plus que deux dans quelques semaines. "J’ai racheté l’activité d’un relieur de Bayonne qui prend sa retraite. Quand il sera parti, nous ne serons plus que deux relieurs au Pays Basque."

Du Chateau de Camou à la cidrerie de Txopinondo, du phare de Biarritz à la grotte de La Verna, d’Erreguina Tour Hôtel à la maison Pierre Oteiza… il n’y a plus qu’à choisir sur la page internet www.jevisitemonpaysbasque.fr et sur la page Facebook "Je visite mon Pays Basque".

A noter que la moitié des entreprises accueilleront les visiteurs gratuitement, l’autre moitié proposant "une entrée gratuite pour une entrée achetée".