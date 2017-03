Prêts à décoller !

Il aura fallu trois cents heures de travail collectif d’élèves du lycée Saint-Joseph d’Hasparren pour que cet avion biplace soit entièrement monté. Encadrés par des enseignants de l'établissement et des bénévoles de l’Aéroclub basque d’Anglet, ils ont même entrepris d’adapter certaines pièces, comme les portes d’accès et les commandes au pied. L’avion a désormais quitté l’enceinte du lycée pour l’aéroclub d’Anglet où après quelques essais au sol il prendra son envol.

C’est dans le cadre des activités périscolaires que l’idée a germé. Outre de la moto, de l’équitation… le lycée haspendar propose à ses élèves de passer le BIA, brevet initiation aéronautique. Les cinquante heures de formation réparties dans l’année scolaire a rassemblé 26 adolescents cette année sous la houlette de leur formateur, Jean-Jacques Arguindeguy. La formation est sanctionnée par une épreuve écrite.

L’année dernière, le lycée et l’aéroclub d’Hasparren ont passé un accord de partenariat pour mener à bien le projet : achat du kit des pièces du biplace, montage par les élèves de l’appareil aidés par l’aéroclub et leurs enseignants au sein du lycée, remise de l’avion à l’aéroclub et une heure de vol gratuite pour chaque élève… Le projet a suscité leur passion, au delà de ceux qui passent leur BIA.

Les premiers élèves ont mis leurs outils à l’ouvrage voilà un an mois pour mois. L’oeuvre achevée et exposée pendant les portes ouvertes samedi dernier, l’avion a pris la direction de l’aéroclub où il fera ses premiers essais de vol dans les prochaines semaines.

Avant leurs vacances estivales, entre le 15 et 25 juin prochain, les élèves pourront s’envoler dans le biplace qu’ils ont monté pièce par pièce. Ce sera un moniteur de l’aéroclub qui sera aux manettes de l’avion…