"La paix est l’affaire de tous. Si les chefs d’Etat ou les gouvernements ne signent pas la paix, les peuples peuvent le faire aussi bien, peut-être même mieux et plus durablement.

Les peuples, c’est à dire ? Peut-être sont-ils -parfois - plus raisonnables parce qu’ils savent, non pas abstraitement, mais intimement, dans leur vie de tous les jours, de toutes les nuits, ce qu’est la guerre, ce qu’est un conflit, ce qu’est un attentat, ce qu’est la torture, ce qu’est la souffrance ou la mort d’un père, d’un père, d’un enfant, d’un proche, d’un ami.

Le peuple, ce sont les citoyens, ce qu’on appelle aujourd’hui la société civile sans trop bien savoir où elle ne commence ni où elle s’arrête et que j’appellerai les hommes de bonne volonté qui contribuent tous ensemble, parfois sans même se connaître, à une œuvre commune. Et la nôtre, d’œuvre commune est un pur chef-d'œuvre, la paix.

Dans cette société civile, on trouve de tout, des élus et beaucoup d’électeurs, des salariés, des chefs d’entreprise, des agriculteurs, des ouvriers, des syndiqués, d’anciens détenus, des toujours détenus, des policiers, des avocats, des magistrats, des Basques du nord et du sud, des Français et des étrangers, des hommes, des femmes, des associations, des ONG, des partis politiques, des institutions... Voilà toute la richesse de ce qu’on appelle la société civile qui n’est pas un conglomérat hétéroclite mais une énergie multiforme, une force inébranlable, une âme collective, bref un peuple assoiffé de vie et de paix qui dépasse largement les frontières du Pays Basque.

Processus de paix et désarmement

Un conflit, une guerre ne se déclenchent pas facilement, ils ne surviennent pas rapidement même si les apparences, après coup, gomment les réalités à coup de provocations, de falsifications et de longues réécritures.

Il faut une longue somme de mépris, de hargne, de lâcheté, de bêtise, de connerie disait Prévert, pour porter le fer. Par un strict parallélisme des formes, il faut une longue somme de patience, d’intelligence, de hardiesse et d’humilité pour porter la paix.

Mais hélas entre ce sourd cheminement vers la guerre et ce long chemin vers la paix il y a l’atroce souffrance des hommes. Pour qu’elle s’apaise, il faut évidemment rendre les armes. Pour faire taire les armes, il faut donc désarmer aurait dit La Palice, qui fut un “grand” guerrier du XVIe siècle, notamment en 1515 lors d’une célèbre bataille mais qui négocia aussi un traité de Paix avec Charles Quint.

Dans un monde où le commerce des armes est un des plus florissants et où acheter une arme de guerre sur internet ne relève pas de l’exploit, tout désarmement constitue une gageure. Beaucoup de négociations, beaucoup de tentatives ont déjà eu lieu. Elles se sont heurtées, vous le savez, à l’hostilité des gouvernements espagnols et français.

Je rappelle notamment qu’en 2011 a été créé un Groupe International de Vérification composé d’éminents spécialistes internationaux en matière de processus de paix, originaires d’Afrique du Sud, des Pays-Bas, de l’Equateur, d’Irlande, d’Inde. Elle avait pour mission la vérification du cessez le feu décidé par l’ETA et avait décidé en 2014 de vérifier la mise sous scellé et hors d’usage de l’arsenal de l’ETA. Cette commission, il faut le constater, n’a rencontré aucun écho auprès des gouvernements français et espagnols.

Lors de la Conférence humanitaire pour la paix au Pays Basque que nous avons organisé à l’Assemblée Nationale le 11 juin 2015, nous avons adopté un Manifeste pour la paix au Pays Basque signé par plus d’une centaine de personnalités des horizons les plus divers. Que préconisait-il?

“Nous appelons l’organisation ETA à poursuivre jusqu’à son terme son processus de désarmement. Nous nous joignons aux efforts de la communauté internationale pour que les gouvernements français et espagnols s’impliquent dans ce processus et demandons la mise en place d'un espace adéquat qui garantisse que ce désarmement se mène de manière coordonnée et contrôlée.”

Or depuis près de deux ans, il ne s’est rien passé malgré toutes les tentatives de dialogue. Rien jusqu’au mois de décembre dernier. Comment faire devant tant de portes fermées? Innover. Trouver une voie originale avec le concours de la société civile.

Il n’y a pas un modèle-type de désarmement. Dans tous les pays qui sont passés par cette phase du processus de paix, il a fallu s’adapter, tenir compte d’un contexte à chaque fois différent. C’est précisément pour cette raison que vous avez eu recours à des spécialistes venant d’horizons si différents et qui ont travaillé sur tous les continents.

Il y a un code civil, un code pénal, des codes de procédure. Mais il n’y a pas et n’y aura jamais de code de la justice transitionnelle où il suffirait de consulter le chapitre désarmement pour trouver des solutions toutes faites.

Les hommes ont une imagination débordante dès qu’il s’agit de faire souffrir. Depuis la nuit des temps, ils ont imaginé toutes les méthodes possibles pour torturer. Il existe dans beaucoup de musées de la torture. Pourquoi leur serait-il interdit aux hommes d’utiliser cette créativité pour avancer des solutions de paix, pour aboutir à des méthodes originales adaptées à leur situation propre ?

Il ne s’agit pas de détruire des armes, d’empêcher des enquêtes, de détruire des indices, de cacher ou de dissimuler quoi que ce soit, c’est même exactement le contraire. Il s’agit de remettre aux autorités des armes pour qu’elles ne puissent plus jamais servir. Désarmer ce n’est pas être complice d’un terrorisme, c’est être co-auteur de la paix.

C’est aussi aider la justice. Oui, n’ayons pas peur de le dire. Ces tentatives ne s’inscrivent pas contre la justice. Mais cette justice doit évoluer. Ces justices doivent changer, des deux côtés des Pyrénées. Elles doivent admettre une évolution historique désormais irréversible. Elles doivent abandonner un langage dépassé, des arguments d’un autre temps.

Pourquoi par exemple mettre en avant en permanence l’appartenance ou l’adhésion à un mouvement dont il est dit qu’il est toujours dangereux alors qu’on affirme par ailleurs officiellement qu’il est exsangue, moribond, à l’agonie?

L’état de droit est incontournable. Mais ce droit doit changer. Il doit tenir compte des nécessités d’un processus de paix et reconsidérer les solutions qui ont jusqu’à présent prévalu.

Le désarmement n’est qu’un des aspects du processus de paix

À écouter les spécialistes des processus de paix, les praticiens et les théoriciens de la justice transitionnelle, à fréquenter les juristes qui ont participé aux négociations de sortie de crise et à l’élaboration d’un nouveau droit transitionnel, on peut être pris d’une légère angoisse.

Au point que l’on pourrait penser qu’il est plus facile de faire la guerre que la paix. Dire que le processus est complexe est un euphémisme. C’est pourquoi il nous faut des juristes qui, nous dit-on, sont des adeptes farouches de la simplicité et savent le poids des mots, des silences, des points et des virgules. Il va falloir se lancer dans une architecture nouvelle, futuriste même où chaque élément a son importance et où l’équilibre global dépend de la justesse de chacune des pièces.

Le désarmement est l’une de ces pièces, essentielle, car pour l’instant, à tort ou à raison, elle freine ou bloque la conception et la réalisation de toutes les autres pièces. Il faut donc mettre le désarmement à sa juste place et avancer de front sur toutes les autres questions.

Les victimes

La Déclaration d’Aiete a mis au premier plan la question des victimes. Le point 3 prévoyait, je le rappelle:

“Nous conseillons que des mesures conséquentes soient prises pour promouvoir la réconciliation, apporter reconnaissance, compensation et assistance à toutes les victimes, reconnaître le tort qui a été causé et tenter de soigner les plaies, au niveau des individus comme de la société.”

Un des points forts de cette préconisation est le mot “toutes". Toutes les victimes cela signifie les victimes des attentats, des enlèvements, mais aussi de la torture. C’est donc reconnaître aussi cette vérité désagréable que les Etats ont toujours eu tant de mal à admettre car elle met en cause leurs propres services ou des groupes para-militaires.

Les intervenants d’hier soir, sur le processus de paix en Colombie, nous ont avertis: les victimes sont au coeur de processus de paix. C’est ce que nous avions souligné lors de la Conférence de Paris en 2015 en invitant et en laissant la parole à Roberto Manrique qui avait été blessé lors d’un attentat commis par l’ETA en 1987 à Barcelone et à Axun Lasa dont le frère avait été enlevé par le GAL à Bayonne en 1983.

Oui, il va falloir les écouter, tous et toutes. Et mettre en oeuvre tout ce que nous savons de la justice transitionnelle et de la justice restaurative. Car plus qu’à tout autre c’est aux victimes que l’on doit non seulement la vérité mais la paix.

Les autres faces

Nous allons devoir aussi travailler sur les autres facettes du processus de paix et là aussi, le droit et la justice vont jouer un rôle primordial, une justice qui, évidemment, doit être égale pour tous. Invoquer l’état de droit, les règles intangibles du code pénal, la nécessité de respecter une procédure pénale, c’est s’obliger soi-même à respecter l’état de droit. C’est

- respecter les règles pénitentiaires européennes et les droits fondamentaux lorsqu’il s’agit de répartir les prisonniers et de les affecter près de leur famille et non à l’autre bout du pays,

- respecter les droits du détenu gravement malade à bénéficier pour le moins d’une suspension de peine lorsqu’il est atteint de pathologie graves, d’une sclérose en plaque, d’un cancer par exemple,

- appliquer la jurisprudence ordinaire de la justice de l’application des peines lorsque sont en jeu des libérations conditionnelles ou des mesures post-sentencielles,

- favoriser réellement la réinsertion des personnes qui sortent de détention,

- éviter de créer, une fois mis en liberté un carcan inutile, des mesures de surveillance et de contrôle qui n’ont pas de sens, car la paix n’a pas besoin d’un fichier.

Conclusion

En conclusion, je voudrais dire mon étonnement et mon espoir.

L’étonnement car je n’arrive pas à comprendre, dans une démocratie comme la nôtre, comment la parole d’un peuple entier, celui du peuple basque, peut être ignorée, méprisée voire niée. Quand, ici, on se réunit, on discute, on défile, on se mobilise, on prend des risques considérables, on construit l’avenir, à Paris on se tait, on fait la sourde oreille, on ressasse les discours du passé, des schémas invariables depuis des décennies.

Les choses changent un peu. Chacun sait que des contacts existent au plus haut niveau.Les pouvoirs publics ont donc l’opportunité, la chance de se joindre à ce mouvement qu’empruntent déjà tant de responsables et d’attacher leur nom à l’une des tâches les plus nobles de la vie politique: la paix.

Qu’ils se demandent :

Pourquoi Koffie Anan ?

Pourquoi Michel Rocard ?

Pourquoi Pierre Joxe ?

Pourquoi la Ligue des droits de l’Homme ?

Et pourquoi pas eux ?

Il est temps, plus que temps !

Pour terminer, je dirai que le désarmement qui nous préoccupe aujourd’hui, n’est pas qu’une affaire technique, de balistique, d’explosifs et de munitions.

Il faut désarmer les esprits, démilitariser les regards, cesser de considérer les adversaires d’hier comme des ennemis d’aujourd’hui et le danger de demain.

Il faut se défaire de beaucoup d’illusions, de la gloire éphémère d’une victoire et de l’humiliation passagère des vaincus.

Il faut, sans rien oublier, apprendre à vivre ensemble, à mettre des mots communs sur les souffrances d’hier, à supporter ensemble le passé, à tirer ensemble les leçons des erreurs d’autrefois.