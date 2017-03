Un rassemblement anti-Fillon à Biarritz

Marion Maréchal Le Pen n'aura pas le monopole des rassemblements à son encontre et François Fillon, désormais habitué aux bruits des casseroles qui accompagnent ses déplacements, ne connaitra pas de parenthèse enchantée au Pays Basque.

C'est le blogueur Jean-Yves Viollier qui a d'abord lancé les hostilités. Dans un billet publié hier soir, l'ancien journaliste du Canard écrit : "Pour rendre un hommage sympathique au talent exceptionnel de ce grand orfèvre de l’utilisation des deniers publics, un concert de casseroles en l’honneur de ce mélomane averti s’impose. Tous à Iraty, vendredi à 18 h !".

Le collectif IPEH Antifaxista a lui diffusé une affiche sur les réseaux sociaux sur laquelle on voit le candidat de la droite et le slogan "Voleur, islamophobe, réactionnaire, dehors". Il appelle également à un rassemblement à 18 heures.

François Fillon a été mis en examen le 14 mars pour détournement de fonds publics, complicité et recel de détournement de fonds publics, recel et complicité d'abus de biens sociaux et manquement aux obligations de déclaration à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP).

Le 16 mars, l'enquête a été élargie à des faits de trafic d'influence, en lien notamment avec les activités de François Fillon pour sa société de conseil 2F. Lundi, le Monde révélait que l'enquête était également élargie à des faits de faux et usage de faux et d’escroquerie aggravée, les enquêteurs soupçonnant que les époux Fillon aient pu produire des faux pour justifier les salaires de Penelope Fillon.