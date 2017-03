Projection de 'Demain' au foyer rural de Saint Martin d'Arberoue

Le foyer rural de Saint Martin d'Arberoue projettera le film "Demain" ce vendredi 24 mars à la salle Bil Etxea à partir de 19h30.

Objectif ? Faire connaître ce film et de mettre en avant des initiatives, des solutions initiées partout dans le monde. "Ces solutions sont concrètes et réalistes, elles amènent des changements positifs, sources d'espoir et se veulent être des alternatives à un mode de vie et de consommation qui n'est pas durable et impactera les générations futures..... nos enfants " expliquent les organisateurs.

La projection sera suivie d'un verre de l'amitié autour duquel le public pourra échanger sur cette problématique.