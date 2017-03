Rien de plus pour les infirmiers anesthésistes

Le mouvement des infirmiers anesthésistes a cessé son mouvement de débrayage à l’Hôpital de Bayonne comme ailleurs. Si ses représentants ont rencontré l’administration de la fonction publique le 16 mars dernier, cette dernière n’a rien lâché de plus que ce qu’elle avait déjà proposé : 120 euros brut mensuels supplémentaires répartis en deux primes, dont seulement 60 euros compteraient pour la retraite.

"Nous demandions une revalorisation de notre rémunération en lien avec le niveau master de nos études et de nos responsabilités", soupire Mathieu Lagoardette, infirmier anesthésiste au centre hospitalier de Bayonne.

Cela fait plus d’un an que la profession se bat. Elle avait déjà obtenu que les décrets qui définissent leur métier soient reajustés.

Décrets qui ont été publiés au Journal officiel et précisent l’autonomie qui leur est donnée dans le cadre de leur fonction. A la clef, plus de responsabilités. Mais ces dernières ne se sont pas concrétisées de façon sonnante et trébuchante.

Le mouvement s’est arrêté à ce jour, un peu essoufflé. "Nous ne sommes que 9500 infirmiers anesthésistes quand les infirmiers sont 600 000." La profession garde l’espoir qu’après les élections présidentielle et législative elle soit entendue.