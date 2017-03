Qui a parrainé qui au Pays Basque ?

Il est d’abord à noter que peu de maires des Pyrénées Atlantiques, moins de la moitié, ont parrainé un candidat pour la présidentielle. 223 élus du département ont donné leur signature. Dont plus de 80 au Pays Basque. Et les favoris ne sont pas forcément ceux qui sont plébiscités au national.



Le député Jean Lassalle, en congés du MoDem, arrive en tête du nombre de parrainages obtenus dans la région, avec 25 signatures. François Fillon (Les Républicains) en a récolté 13. Benoît Hamon (Parti socialiste) et Philippe Poutou (Nouveau parti anticapitaliste) sont à égalité avec 12 parrainages. Puis vient le candidat d’En Marche !, Emmanuel Macron (6), et celle de la Lutte ouvrière, Nathalie Arthaud (5). L’insoumis Jean-Luc Mélenchon, la frontiste Marine Le Pen et l’ovni Jacques Cheminade arrivent derniers, ex aequo, en obtenant deux signatures chacun.



Michèle Alliot-Marie (Nouvelle France) et Pierre Larrouturou (Nouvelle Donne) ont aussi eu respectivement trois signatures et une signature. Mais ils n’ont pas eu assez de parrainages pour pouvoir valider leur candidature à l’élection présidentielle auprès du Conseil constitutionnel.



Noms des élus par candidat



JEAN LASSALLE

Jean-Michel Camou (Orègue), Barthélémy Aguerre (conseiller régional), Michel Dallemane (Bidache), Nathalie Irigoyen (Etchebar), Pierre Carricart (Haux), Anicet Erreçarret (Alçay), Jean-Marc Peillen (Licq), Albert Aguiar (Sainte-Engrace), Jean-Pierre Mirande (conseiller départemental), Gabriel Lopépé (Pagolle), Jean-François Anglade (Labets), Sylvain Ayphasshoro (Roquiague), Jean-Marc Bengoechea (Larrau), Jean-Louis Etchart (Ilharre), Yves Ondars (Lantabat), Christine Erdozaincy- Etchart (Arhansus), Gérard Bidegain (Garris), Pierre Suescun (Viodos), Jean-Jacques Loustaudaudine (Saint-Palais), Jean-Pierre Arhanchiague (Ainharp), Jean-Pierre Irigoin (Ainhice-Mongelos), Jules Larramendy (Larceveau), Jean-Michel Prat ( Moncayolle), Michel Ibarra (Espès).



FRANÇOIS FILLON

Claude Olive (conseiller départemental), Max Brisson (conseiller départemental), Didier Irigoin (Béguios), Patrick Chasseriaud (conseiller départemental), Sylvie Durruty (conseillère départementale), Odile de Coral (Urrugne), Lucien Delgué (Armendarits), Bernard Cachenaut (Iholdy), Peyuco Duhart ( Saint-Jean-de-Luz), Guy Poulou (Ciboure), Maider Arosteguy (conseillère départementale), Marc Oxibar (conseiller départemental), Nicole Darrasse (conseillère départementale).



BENOÎT HAMON

Sylviane Alaux (députée), Kotte Ecennarro (conseiller départemental), Christophe Martin (conseiller départemental), Arnaud Villeneuve (Tardets), Colette Capdevielle (députée), Georges Labazée (sénateur), Sandrine Derville (conseillère régionale), Mathieu Bergé (conseiller régional), Emilie Dutoya (conseillère régionale), Henri Etcheto (conseiller départemental), Frédérique Espagnac (sénatrice), Marie-Christine Aragon (conseillère départementale).



PHILIPPE POUTOU

Andde Sainte-Marie (conseiller régional), Andrée Echeverria (Ossas), Monique Elgoyjen (Lichans), Isabelle Pargade (conseillère départementale), Michel Oçafrain (Banca), Sébastien Ihidoy (Mendive), Léonie Arguergaray (Musculdy), Daniel Olçomendy (Ostabat), Jean-Michel Bicain (Gamarthe), Robert Dufourcq ( Villefranque), Jean-Michel Dendarieta (Les Aldudes), Alice Leiciaguerçahar (conseillère régionale).



EMMANUEL MACRON

Xavier Lacoste (Irissarry), Raymond Minondo (Saint-Michel), Michel Veunac (conseiller régional), Arnaud Abbadie (Amorots), Francis Gonzales (Boucau), Christelle Mange (Chéraute).



NATHALIE ARTHAUD

Ruben Gomez (Laguinge-Restoue), Jean Carricaburru (Aussurrucq), François Dagorret (La Bastide Clairence), Pierre Guillemotonia ( Lahonçe), Joseph Goyheneix (Lecumberry).



MICHELE ALLIOT-MARIE

Jean-Pierre Harriet (Louhossoa), Isabelle Dubarbier-Gorostidi (conseillère départementale), Roger Gamoy (Itxassou).



JEAN-LUC MELENCHON

Alexandre Bordes (Arancou), Pascal Neguelouart (Béhorléguy).



MARINE LE PEN

Jean-Michel Iratchet (conseiller régional), Gilles Hustaix (conseiller régional).



JACQUES CHEMINADE

Jean San Pedro (Uhart- Cize), Michel Idiart (Lasse).



PIERRE LARROUTUROU

Jean-Pierre Iriart (Alos-Sibas-Abense).