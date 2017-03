Henri Emmanuelli, un homme de convictions

Député PS et président du Conseil départemental des Landes, Henri Emmanuelli s'est éteint aujourd'hui à l'hôpital de Bayonne à l'âge de 71 ans.

Né à Eaux-Bonnes dans les Pyrénées-Atlantiques le 31 mai 1945, Henri Emmanuelli s’engage en 1971 au Parti Socialiste aux côtés de François Mitterrand. C’est dans les Landes qu’il obtient son premier mandat de député sept ans plus tard, en 1978. Un mandat où ses électeurs le reconduiront sans faille. Avec une courte interruption lorsque l’affaire Urbas est jugée à la fin des années 1990.

Appelé par François Mitterrand, alors président de la République, il entrera dans son gouvernement en 1986, d’abord comme secrétaire d’Etat chargé des Dom-Tom puis au budget en 1987. Il deviendra en suivant trésorier du Parti socialiste la même année. Entre 1994 et 1995, il sera premier secrétaire du PS.

Henri Emmanuelli est un homme de convictions et sait le faire savoir. En 2005, lors du référendum sur le traité constitutionnel européen, il fait campagne pour le non alors que son parti appelle au oui. L’occasion de se rapprocher d'Arnaud Montebourg, Vincent Peillon et Benoît Hamon avec qui il se retrouve au sein du Nouveau Parti socialiste (NPS). Lors de la primaire de la gauche, il soutiendra d’ailleurs la candidature de ce dernier. Benoît Hamon salue l'homme qu'il a été : "Cette nuit s'est éteint un grand monsieur. Un ami. Un repère. Je pleure la disparition d'Henri Emmanuelli."

C’est en en 1997 que le député et président du Conseil général des Landes devra quitter pour une courte période ses mandats électifs. Impliqué en tant que trésorier dans l’affaire de financement illégal du Parti socialiste, affaire dite "Urbas" il fut condamné pour complicité de trafic d’influence à dix-huit mois de prison avec sursis et à deux ans de privation de ses droits civiques. Trois ans plus tard, il reprendra ses mandats.

Les réactions

Au Pays Basque, comme ailleurs, les élus de son parti rendrent hommage à son caractère et ses convictions.

Alain Rousset, président de la Nouvelle Aquitaine : "J'ai beaucoup de tristesse ce matin : la Région perd une de ses boussoles du monde industriel. Notre relation fut singulière : elle est passée d'une forme de suspicion à un partage de cette valeur fondamentale qu'est le soutien à l'industrie et l'intérêt pour le monde économique et la création d'emplois."

Sylviane Alaux, députée : "Henri, c’est tout un pan de notre histoire. Avec lui, cest un pan de l’histoire du Parti socialise qui s’en va. C’était un très fort caractère, il n’y allait pas avec des pincettes, mais un homme très ancré dans ses convictions de gauche."

Mathieu Bergé, conseiller régional : "C’était un véritable homme de conviction et de gauche. Il avait une stature d’homme d’Etat et restait pourtant très accessible, connu pour ses coups de gueule. C’était un bourreau de travail ; il était omniprésent sur tous les dossiers. J’ai travaillé avec lui sur l’aménagement du port de Bayonne, il ne ménageait pas ses efforts même quand il a commencé à être saisi par la maladie. C’était un homme de terrain, très attaché à ses chères Landes."

Marie-Christine Aragon, conseillère départementale : "J’ai eu l’occasion de travailler en 1982 avec Henri Emmanuelli dans le cadre de Tec.ge.Coop, une association d’aide à la création d’entreprise créée dans le département à ce moment-là. Il nous avait sollicités pour en créer une dans les Landes. C’était un homme très engagé et excessivement bosseur. Très attaché aux Landes et à leur indépendance !"

Henri Etcheto, conseiller départemental : "C’est une grande voix de la gauche qui s’éteint. Henri Emmanuelli a été un homme qui a montré constance et fidélité à ses convictions. Même atteint par la maladie, il est resté dans la politique dans le bon sens du terme."

Olivier Dartigolles, porte-parole du PCF. : "Henri Emmanuelle était une personnalité forte et attachante, un nom et un caractère d'une gauche sincère qui savait dire "non" quand des valeurs étaient piétinées. Il était rugueux et sensible. Je conserve des souvenirs où il pouvait dans une même phrase cogner et encourager."