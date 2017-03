La Belle est la Bête, pour la bonne cause

La projection en avant-première du film La Belle et la Bête ce samedi, à 18 h 30, est organisée au profit de la Fédération pour la recherche du cerveau. Une action à l'initiative des Rotary clubs de Saint-Jean-de-Luz, Urrugne, Ciboure et Hendaye. Pour chaque ticket de 15 euros vendu, 8 euros seront reversés à l'association et aideront à la recherche sur les maladies du cerveau.

Selon la Fédération pour la recherche du cerveau, plus d'un français sur six déclare être touché de près ou de loin par une maladie du cerveau : Alzheimer, Parkinson, épilepsie, sclérose en plaques, maladie de Charcot, etc. Et le nombre de patients devrait doubler entre 2020 et 2040 selon l'OMS.



Pour plus d'informations, vous pouvez visiter la page de l'association ici.