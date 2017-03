Des lauriers pour les éleveurs basques et leurs animaux

C’est un sérieux coup de pouce que la sasi ardi et son association d’éleveurs ont reçu. Remportant le 1er prix du concours de la Fondation du Patrimoine pour l'Agrobiodiversité Animale (1), cette race locale de brebis typique de la moyenne montagne basque a reçu un chèque de 10 000 euros. Ils serviront à accompagner l'association dans ses actions en faveur de cette race.

Des actions axées sur trois chantiers. Le premier est la conservation et le développement de la race avec l’application du programme de conservation et sélection. Le second est la valorisation économique autour de deux produits carnés typiques de la production locale, le Zikiro (mâle de 28 mois) et le Bildots (agneau de 5 mois). Une marque commerciale va d’ailleurs être lancée cette année. Et enfin, l’association renforce sa coopération transfrontalière avec les éleveurs de sasi ardi situés de l'autre côté des Pyrénées.

Le prix a été remis lors du salon international de l’agriculture. Un salon durant lequel d’autres animaux du Pays Basque ont obtenu des lauriers lors du concours général agricole.

Blonde d'Aquitaine et porc basque

C’est ainsi que Izaord de Jean-Philippe Etcheverry, à Hélette, a été primé 1er en blonde d'Aquitaine dans la catégorie mâles de 3 à 4 ans. Jethro, présenté par l’EARL Aguerre/GAEC Ithurbidia, est arrivé 4ème dans cette même catégorie.

Pour le porc basque, Lili du GAE CArtetexea à Lanatabat a raflé la 3ème place en catégorie cochettes, Lirio et Mertxika, élevées par Catherine Oteiza dans les Aldudes, arrivent respectivement aux 4ème et 5ème place.

Pour la même race, dans la catégorie truies, c’est Fina de l’EARL Xetretad’Hasparren qui est montée sur la première marche du podium, suivie en 3ème place par Gerezi de Louis Garay, à Orègue. Fina qui a aussi obtenu le 1er prix dans la catégorie championnat femelle.

(1) Ce concours récompense des races agricoles à faible effectif, avec l'objectif d’encourager la conservation de la biodiversité animale.