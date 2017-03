Le spectacle Geopolis à Espelette

Ce samedi 18 mars, la compagnie de théâtre de rue Pudding THéâtre, qui est cette semaine en résidence d’Hameka, présentera sa dernière création "Geopolis", à Espelette, sur le parking du marché couvert, à 20 h 30.

Cette pièce de théâtre, destinée à tout public, aborde la question : "Comment quitter son pays ? Comment se sauver soi et les siens, en abandonnant sa terre ? Comment décider quand on a plus le choix ? Nous cherchons à raconter sept destinées, transformées par un contexte politique et géopolitique de déstabilisation, par l’implosion de leur territoire."