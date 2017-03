Meeting de François Fillon le 24 mars au Pays Basque

L'information nous a été confirmée par Nicolas Patriarche, le secrétaire départemental des Républicains. François Fillon viendra au Pays Basque, le 24 mars, pour donner un meeting. Il se tiendra à Bayonne ou Biarritz, en tout cas sur la côte basque, nous informe Nicolas Patriarche. L'équipe de campagne du candidat à la présidentielle serait actuellement en recherche de salle.

Mis en examen

François Fillon, à un peu plus d'un mois de l'élection, tentera de rassembler son parti et ses fidèles de la région dont la loyauté est de nouveau mise à mal. Car aujourd'hui, le candidat a été officiellement mis en examen pour détournement des fonds publics et abus de biens sociaux. Soupçonné d'avoir employé fictivement sa femme ainsi que ses deux enfants, il était revenu sur sa position et avait annoncé que, même mis en examen, il n'abandonnerait pas la course présidentielle.

Une vidéo de soutien tourne sur les réseaux sociaux, une chanson inspirée du Vino Griego, hymne de l'Aviron Bayonnais. Si le meeting est organisé à Biarritz, pas sûr que les biarrots l'apprécient...