La torture sur le banc des accusés

La Cour de Bizkaia va accueillir pendant quatre jours le procès de quatre policiers accusés d'agression sexuelle et de torture sur la personne de Sandra Barrenetxea. Ils ont été responsables de sa garde à vue à Bilbo comme à Madrid, où elle est restée trois jours après avoir été arrêtée à son domicile, dans le cadre d'une opération anti-Ekin (direction politique de la gauche abertzale) en 2010.



Les quatre accusés risquent 19 ans de prison mais leurs avocats ainsi que le procureur demandent la relaxe, estimant qu'ils n'ont commis aucun crime ou faute. Les juges ont pourtant estimé que les indications fournies par la victime rendaient probable la tenue des événements.



"Dans les crimes qui se produisent sans témoin, sans le contrôle nécessaire, des indications objectives doivent être analysées dans le procès", disent-ils, ajoutant tenir compte de la déclaration de l'avocat d'office, à qui il n'avait pas été permis de voir sa cliente.



Ils ont également considéré que l'examen psychologique de Sandra Barrenetxea entrait dans le cadre du Protocole d'Istanbul, qui donne les lignes directrices sur la manière d’évaluer et de consigner les traces de torture médicalement constatées.



Quatre autres gardes civiles ont déjà été condamnés pour torture par une cour locale, dans l'affaire Sarasola et Portu, avant d'être acquittés par la Cour suprême. La Cour européenne des droits de l'homme a quant à elle condamné l'Etat espagnol à sept occasions depuis 2010 pour ne pas avoir mené d'enquêtes efficaces concernant des allégations de tortures par les forces de sécurité.