L'UPPA labellisée transition énergétique et environnementale

Retenue avec les facultés de Lille, Clermont-Ferrand, Paris-Est, Montpellier, Nantes et Cergy, la faculté bénéficiera en effet d'une enveloppe de 6,1 millions d'euros par an pour son projet. E2S mobilise les équipes de recherche autour de problématiques liées à la transition énergétique, aux géo-ressources, aux milieux aquatiques et aux effets sur l’environnement des changements naturels ou provoqués par l'homme. Entre autres applications : stockage du CO2, production de biogaz, batteries du futur, ou encore développement de l’avion tout électrique.

Autour de ce projet, scientifiques, sociologues et juristes, travailleront à accroître l’attractivité internationale de l’UPPA, en participant à des projets de formation et de recherche. Le nombre de chercheurs sur ces thématiques devraient par ailleurs augmenter. Les entreprises locales devraient également être mises à contribution.