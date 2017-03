Carte nationale d’identité : des changements ce 15 mars

Dans le cadre du "plan préfectures nouvelle génération", les préfecture et sous-préfectures des Pyrénées-Atlantiques changent les modalités de délivrance des titres : carte nationale d’identité, passeport, permis de conduire, certificat d’immatriculation…



A partir de ce 15 mars, les demandes de carte nationale d’identité seront seulement possibles auprès des communes dotées d’un dispositif sécurité de recueil de données biométriques. Depuis 2008, le dispositif sert déjà à recueillir les demandes de passeports. L’usager aura la possibilité de pré-remplir un formulaire en ligne avant son passage à la mairie où la carte sera ensuite à retirer.



Avec ce changement, l’objectif de l’Etat français est surtout de compliquer le plus possible la falsification des documents d’identité. Mais aussi de simplifier et les démarches pour les usagers et les tâches pour les agents territoriaux. Ces derniers pourront ainsi se concentrer sur d’autres missions. Ces nouvelles procédures ont été expérimentées dans les Yvelines et en Bretagne.



Grogne chez les maires



Au Pays Basque, douze communes en sont équipées. Dont voici la liste : Anglet, Biarritz, Bayonne, Saint-Jean-de-Luz, Hendaye, Bidache, Hasparren, Cambo-les-Bains, Saint-Palais, Saint-Jean-Pied-de-Port, Mauléon-Licharre et Tardets. Et c’est justement le fait que toutes les communes ne soient pas dotées du dispositif qui a provoqué la défiance des maires des Pyrénées-Atlantiques.



Samedi, les élus départementaux se sont réunis en assemblée générale à Saint-Etienne-de-Baïgorry. Ils ont voté à l’unanimité une motion pour dénoncer les changements annoncés par l’Etat, soulignant que 519 communes n’étaient pas équipées dans les Pyrénées Atlantiques. Mais hors de question pour le préfet de doter toutes les communes du dispositif car ce serait hors de prix.



Quatre rappels sur la carte d’identité



- Si la détention d’un titre d’identité est obligatoire, celle d’une carte nationale d’identité ne l’est pas.



- Elle est gratuite ! Mais s’il y a eu perte ou vol de l’ancienne, c’est 25 € en timbre fiscal…



- Le délai est "variable" car il dépend du nombre de demandes en cours. Le pic de ces dernières se situerait entre mars et août.



- Sa durée de validité est de 15 ans ! Donc depuis le 1er janvier 2014, les CNI délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 sont automatiquement prolongées de 5 ans. Et si vous êtes concernés, il n’est pas nécessaire de changer la date sur la carte.