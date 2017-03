CAPB : les figures de l'ombre

Ils sont la face immergée de la CAPB. Soumis au devoir de réserve, les directeurs généraux et adjoints ne s'expriment pas dans la presse et leur action reste circonscrite aux desiderata des élus. Elle n'en demeure pas moins décisive dans la mise en œuvre des politiques publiques. Tour d'horizon de ces heureux (non) élus.

Xavier Aspord a été nommé directeur général des services, la plus haute fonction de l'institution. L'hypothèse d'un recrutement extérieur a bien été évoquée cet hiver. Mais l'ancien DG de l'Agglo Sud Pays Basque a su s'imposer naturellement comme meneur lors de la phase de préfiguration.

"Il nous parlait à tous avec le même égard, c'est assez rare pour être souligné" confiaient alors les membres des "petites" intercos. A prioiri anti-LGV, Xavier Aspord s'astreint à une très grande neutralité et bien malin qui pourrait le prendre en flagrant délit d'opinion. Un atout dans ce domaine où il devra en outre traiter avec la Région.

Face à l'ascension Aspord, la rétrogradation Badie. Ancien DG de l'Acba et personnalité beaucoup plus clivante, Jean-Paul Badie devient directeur général adjoint en charge de l'économie, de l'enseignement supérieur et du tourisme. Un troisième choix pour le candidat idéal des anti-EPCI qui espérait la direction générale ou la mobilité. On assiste ainsi aux retours en grâce de Katia Emerand, en charge de l'aménagement et de l'habitat, ou encore de Damien Duhamel à la mobilité, tous deux Badie-incompatibles.

Une représentante de l'intérieur

La première est l'ancienne directrice du Scot. Un temps placardisée, elle est pourtant saluée par l'ensemble des acteurs pour sa capacité de dialogue et sa vision de l'urbanisme. Damien Duhamel aura lui en charge la mobilité, un des dossiers phare de l'institution. Il a déjà été directeur des transports à l'Acba puis est parti à Nantes.

Pointure du mundillo des transports, Jean-René Etchegaray a dû aller le reprendre avec les dents, dit-on. Autre point fort, il est également un proche de Jean-Luc Louis, directeur du projet Tram'Bus. Axelle Fronzes, en charge des politiques publiques de l'eau, de l'assainissement, du littoral et des milieux naturels, et Sébastien Evrard, nommé aux ressources, complètent ce panel de quadras issus de l'Acba et montés en gamme.

Face à cette hégémonie côtière, Anne-Marie Thornary, ancienne DG de la communauté de communes de Soule, est la seule représentante de l'intérieur du territoire. Elle aura en charge la politique linguistique et des services à la population. Avec Xavier Aspord, elle a été l'un des maillons incontournables de la phase de préfiguration. Jean-René Etchegaray, qui l'a découverte pendant cette séquence, ne tarit pas d'éloges à son égard.

Dominique Carrère, le directeur de Bil ta Garbi, est quant à lui la surprise du casting. En charge de la prévention, de la collecte et de la valorisation des déchets, sa nomination a fait grincer quelques dents au sein de l'Acba où il n'était pas particulièrement apprécié. Mais comme son nom l'indique, il s'agit là de l'agglomération du Pays Basque ...

Le directeur de cabinet n'est autre que Marc Amestoy, dircab de Jean-René Etchegaray à Bayonne, son "côté pile" disent certains. Le directeur de la communication est Roger Ruiz. il s'agit là encore d'un retour, ce dernier ayant été écarté de l'Acba par les anti-EPCI, aprés la démission de Jean-René Etchegaray.