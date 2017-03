Présidentielle 2017 : comment voter par procuration ?

Le mandataire doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit dans la même commune que la personne qui lui donne procuration, mais pas obligatoirement dans le même bureau. Le mandataire ne peut détenir plus de deux procurations, dont une seule établie Dans l’Etat français.



La procuration peut être établie, pendant toute l’année, par les tribunaux d’instance, les brigades de gendarmerie, les commissariats et bureaux de police du lieu de résidence ou de travail de l’électeur et, à l’étranger, les ambassades et les postes consulaires.



Pour les personnes qui ne peuvent se déplacer, la venue à domicile d’un officier de police judiciaire est prévue par les textes. Il convient d’effectuer une demande par écrit auprès du service de police ou de gendarmerie dont dépend le domicile, en y joignant impérativement un certificat médical attestant l’impossibilité de se déplacer.



Le jour du scrutin, le mandataire se présente, avec sa pièce d’identité en cours de validité, au bureau de vote de l’électeur empêché. Toutefois, le mandant qui se trouverait finalement présent dans sa commune le jour du scrutin peut voter personnellement si le mandataire qu’il a désigné n’a pas déjà voté.