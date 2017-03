EuskoKarabana, c’est parti pour un tour

C’est un long véhicule blanc, flanqué d’un Euskokart plus grand que nature qui parcourt les villes du Pays Basque Nord. Depuis jeudi, l’eusko a lancé son véhicule sur les routes pour qu’il aille à la rencontre de ses habitants.

A chacun de ses arrêts, sur un marché ou autre haut-lieu des villages, l’association Eusko Moneta a prévu réunions d’information, animations, dégustations… autour desquelles elle invite le public à mieux connaître la monnaie basque, écologique et solidaire. Monnaie sonnante et trébuchante et monnaie numérique, l’EuskoKart.

Deux semaines avant le lancement de cette carte numérique le 20 mars, l’association se félicite de comptabiliser déjà 398 comptes ouverts, prêts à être utilisés, avec déjà plus de 15 800 eusko de change automatique par mois sur ces comptes.

Aujourd’hui, la monnaie locale, c'est "3000 particuliers donnant la priorité aux produits locaux et aux commerces de proximité, 660 entreprises, commerces et associations engagés, 548 000 eusko qui ne circulent qu’au Pays Basque au 31 janvier dernier, 317 commerces en cours de bilinguisation et 44 000 eusko distribués à des associations locales grâce au 3 % asso."

Le dimanche 20 mars, l’EuskoKarabana arrivera à sa destination finale, Bayonne, pour célébrer le premier Eusko Eguna, qui se veut une grande fête populaire avec repas populaire et animations. Cette première édition est parrainée par par Cyril Dion, coréalisateur du film Demain et cofondateur du mouvement Colibris.

Prochains arrêts

Lundi 13 mars 20 heures à Urrugne, au cinéma Itsas Mendi, projection et rencontre autour du film Une douce révolte, de Manuel Poutte (Belgique, 1h10).

Mardi 14 mars à Espelette, à partir de 18h30, salle du Patronage : théâtre et contes en basque pour enfants avec Eleka. Entrée gratuite.

Mercredi 15 mars au matin au marché d’Espelette . A partir de 19h, à Saint-Palais, place du Foirail, apéro va-et-vient entre l’auberge du Foirail et l’Hôtel de la Paix.

Jeudi 16 mars au Port-Vieux, à Biarritz, de 19h à 21h, apéro musical avec Kostaldeak au café Miguel, place du Port-Vieux.

Vendredi 17 mars au matin : marché de Saint-Jean-de-Luz . A partir de 19h, à Sare : concert de musique irlandaise à l’occasion de Saint-Patrick Gaua à Herriko Etxeko Edantegia, le café de la mairie, en présence de l’EuskoKarabana.

Samedi 18 mars au matin : marché à Hendaye-Plage