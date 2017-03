Iruñea : trois jeunes en prison pour violences lors d'une manifestation

Une manifestation, réunissant environ 300 personnes, a dégénéré samedi à Iruñea. Elle était organisée par des mouvements de gauche abertzale pour dénoncer la répression de la police espagnole, dont ils s'estiment victimes.

Une cinquantaine de jeunes ont jeté des pierres et des bouteilles sur les policiers, détruit un guichet automatique, brûlé au moins six conteneurs et endommagé des vitrines de magasins. La police a rétorqué en tirant des balles en caoutchouc et a arrêté quatre jeunes cagoulés.

Trois d'entre eux -le quatrième étant mineur a été libéré- ont été maintenus en prison sous décision d'un juge d'Iruñea pour "trouble à l'ordre public et terrorisme". Il a motivé sa décision en dénonçant des faits d'une extrême gravité. Le dossier a ensuite été transféré à l'Audience nationale.

Les dirigeants politiques, du gouvernement de Navarre à la mairie de Pampelune, ont dénoncé ces actes de violence. Sortu a appelé à la libération des détenus et a réclamé "le départ de la police nationale du Pays Basque", mais a précisé qu'il ne partage "ni l'analyse, ni les stratégies des organisateurs de la manifestation".

Moutons noirs

Pour EH Bildu, coalition de la gauche abertzale qui compte des élus au pouvoir : "Ce sont des actes qui visent à entraver la voie choisie par la majeure partie de la société. EH Bildu réaffirme son engagement à œuvrer pour la souveraineté du peuple pour des moyens démocratiques et exclusivement pacifiques. Nous rejetons l'usage de la violence à des fins politiques".

Les dissidents du Mouvement pour l'amnistie et contre la répression, une des organisations à l'origine de la manifestation, ont déclaré : "EH Bildu est né pour atténuer le désir lutte et mener les moutons noirs au sein des institutions fascistes, devenant ainsi le plus grand soutien aux piliers de la violence structurelle du système capitaliste, incontournable pour perpétuer l'asservissement de la classe ouvrière".