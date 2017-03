Biarritz : Pop Up au Colisée

A 11 heures, samedi 11 avril, le Teatro delle Briciole proposera sa création Pop Up au Colisée à Biarritz. Un spectacle pour les enfants dès trois ans.

Pop Up réinvente le livre animé (aussi appelé pop-up) sous forme théâtrale. Il décline des micro-histoires d’un enfant de papier et d’une petite balle énigmatique. Deux actrices, qui sont aussi animatrices, donnent vie et voix aux deux personnages de papier.

C'est "une succession d’illusions nourrie de pliages, de formes géométriques, de couleurs et de sons qui se métamorphosent sans cesse. Avec le défi de créer un dessin animé artisanal, comme une espèce de fossile à l’époque de la 3D, le Teatro delle Briciole, parie sur l’image comme support de rêve et tremplin d’émotions vives", précisent les organisateurs.

Le Teatro delle Briciole (Théâtre de Miette) qui vient de fêter ses 30 ans , est un "patrimoine" du théâtre italien.