Aide aux communes : le Département revendique une nouvelle méthode

La loi NOTRe a fait du Département le chef de file des solidarités, humaines et territoriales. Ce matin l'exécutif des Pyrénées-Atlantiques a présenté à la presse son nouveau schéma de financement "des solidarités territoriales" dont il se veut "l'animateur stratège". En voici les principales clés.

C'est la fin des contrats de territoire, mis en œuvre par l'exécutif socialiste lors du mandat précédent. Pour autant, "par souci de continuité républicaine, ces derniers continueront d'être financés en 2017 et 2018 pour un montant de 60 millions d'euros", précise Jean-Jacques Lasserre. Principale critique à leur endroit : une logique de guichets, dixit Thierry Carrère, le délégué aux solidarités territoriales. Une logique qui aboutissait à du soupoudrage.

Un nouveau règlement d'aides aux communes est sur les rails, à hauteur de 12 millions d'euros par an. Il vise une "solidarité fondamentale", à savoir le maintien du patrimoine existant (voierie, écoles, assainissement) et s'adresse en très grande partie aux communes rurales. 486 communes (moins de 2000 habitants) sont ainsi concernées dans le Département. Le montant de l'aide -entre 15 et 45 %- est fonction de leur potentiel fiscal. 20 communes non rurales de moins de 5000 habitants pourront également être accompagnées à un taux unique de 15%.

Pour les autres communes, un appel à projets sera lancé chaque année. Cette année, le thème défini est " le renforcement des centralités et l'attractivité du territoire départemental". L'enveloppe est de 24 millions d'euros sur trois ans. "Le but est de favoriser des projets structurants", appuie Max Brisson. Face aux critiques de la majorité qui avait dénoncé des critères flous dans l'attribution de cette aide et un risque de clientélisme, la réponse de l'exécutif est ferme : "des commissions seront créées où siègeront des élus de l'opposition et l'enveloppe allouée correspondra à un cahier des charges précis".

Une aide à l'ingénierie : Le Département mettra à disposition des territoires un dispositif d'accompagnement technique dans des domaines aussi variés que la voierie, l'habitat, le tourisme ou les sports. "Il ne s'agit pas de se substituer à une assistance à la maitrise d'ouvrage, explique Jean-Jacques Lasserre mais d'accompagner les élus dans les prémisses de leur réflexion".

Pour proposer cette nouvelle organisation, le Département a d'ailleurs profité de ses forces vives. 300 agents, toutes catégories confondues, ont planché auprès des élus, "en s'affranchissant des règles classiques de management public".

L'exécutif rencontrera l'ensemble des acteurs concernés dans les prochaines semaines pour présenter ces nouveaux dispositifs.