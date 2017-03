Un collectif de citoyens remet en question l'écobuage

Même si c'est une pratique encadrée, l'écobuage n'est pas accepté par tous. Et un collectif de citoyens vient de se monter pour "alerter et tendre vers l’objectif d’une halte aux feux dans les vallées et montagnes du Pays Basque."

Composé pour l’heure de 23 membres, Su aski-Halte aux feux dénonce les méfaits que constituerait cette pratique. Pour le collectif, "A force de recourir au feu, le sol s’appauvrit, l’humus nécessaire à l’équilibre sol- végétal se rompt du fait de ce décapage végétal qu’engendre l’écobuage et son processus de désertification".

A la clef de la fragilisation du sol, un impact plus grand de l’érosion pluviale "qui charrie ces éléments n'ayant plus alors de retenues racinaires, vers les ruisseaux et rivières avec un impact asphyxiant indéniable sur l’écosystème aquatique et toute la perte économique qui en résulte" relève le collectif. Sans compter la pollution de l’air qui en résulterait.

Su aski-Halte aux feux veut promouvoir d’autres méthodes d'entretien dans les vallées et montagnes basques : pratiques mécaniques douces, élevage extensif, développement de l’agroforesterie...