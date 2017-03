Ikastola : des défis pour des portes ouvertes

Acquérir de nouveaux locaux ou agrandir l'existant :

Le premier défi est logistique, explique Ramuntxo Etcheberry. "Les locaux sont trop petits pour faire face à cet afflux de nouveaux élèves", le sud Labourd étant particulièrement saturé. En 2017, une ikastola ouvrira ses portes à Boucau dans des locaux partagés avec une Calendreta : "un défi passionnant où tout est à construire". Un collège verra également le jour à Bayonne, permettant de délester les collèges de Ciboure et de Cambo. Ailleurs, "les enseignants trouvent mille astuces et les groupes de parents se mobilisent pour des agrandissements et négocier avec les communes".

Recruter de nouveaux enseignants :

Qui dit plus d'élèves dit également plus d'enseignants et la fédération a donc besoin de forces vives. Deux voies s'offrent aux candidats pour enseigner en primaire. La titularisation par l'apprentissage aprés obtention d'une licence et via une formation interne de trois ans pilotée par Seaska. Ou le master "Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation" sur les campus de Pau ou Bayonne.

Parvenir à l'autonomie de l'enfant :

Si l'enjeu principal est évidemment l'apprentissage de l'euskara, la recherche d'autonomie est aussi le credo des ikastola. "Dès l'origine, il y a toujours eu ce souci de s'ouvrir aux pédagogies modernes des années 60, 70", rappelle Ramuntxo Etcheberry. La pédagogie active, théorisée par Célestin Freinet, a inspiré les fondateurs alors que traditionnellement, l'enseignement était très vertical, type les 400 coups de Truffaut. Le prof parle, les enfants écoutent.

A l'heure actuelle, d'autres méthodes sont également à l'œuvre : la pédagogie différenciée d'abord. Auditifs, visuels ou kinesthésiques, les enfants ne fonctionnent pas de la même manière, les enseignants sont formés en ce sens. Et la pédagogie de projet, chaque enfant étant impliqué dans une réalisation commune : jardin botanique, spectacle, exposition d'arts plastiques... Et ces pédagogies exigent là encore des moyens humains importants.

Faire perdurer l'implication des parents :

Les parents sont un maillon incontournable dans le fonctionnement d'une ikastola. "Il est important pour l'enfant de les voir s'impliquer dans la vie de l'école. Il est alors la pièce d'un puzzle, c'est un facteur de motivation". En outre, l'association ne peut fonctionner sans l'implication de tous.

Pour autant la crise du bénévolat est palpable, au sein des ikastola comme ailleurs. Faire en sorte que cette implication ne soit pas vécue comme une contrainte, mettre en garde au maximum contre une approche consumériste, chaque ikastola tente de trouver la formule adéquate. Cela peut passer par un système de parrainage, la rédaction de guides, l'organisation de rencontres plus ou moins formelles.

Maintenir l'inclusion des enfants en situation de handicap :

Inclure la différence est un des piliers de Seaska. Dès 1999, à l'initiative de parents, le choix a été fait d'accompagner la scolarisation d'enfants en situation de handicap. Ils sont aujourd'hui 81 dans ce cas. Certains bénéficient d'un accompagnement individuel, d'autres collectif et d'autres encore disposent d'un aménagement des enseignements. L'Education nationale, elle, ne finance pas la totalité de ces postes et la commission Inclusion a mobilisé 118 000 euros de fonds l'an passé pour pouvoir accompagner familles et enfants.

Portes ouvertes ce samedi 11 mars dans chaque ikastola. Inscriptions avant le 24 mars.

Renseignements : www.seaska.eus

Les ikastola en chiffres :

34 établissements (36 en 2017)

300 inscrits en maternelle contre 200 voilà dix ans

11 % de l'ensemble des élèves du Pays Basque inscrits en maternelle, 9 % des primaires

Une augmentation de 4 à 6% chaque année sur ces dix dernières années

Une baisse conjoncturelle en cette rentrée : un peu moins de 300 inscrits en maternelle et une croissance générale de 3,5 %