Droits des femmes, il y a encore du chemin

Hier en fin d’après-midi, quatre organisations, Emazteek Diote , le Collectif contre les violences sexistes , le Planning , le PAF! Pour une Alternative Féministe!, avaient appelé à un rassemblement en faveur des droits des femmes devant la mairie de Bayonne pour ensuite s’engager dans les rues de la cité vers un parcours surprise. Et tout le monde a suivi.

"Nous étions apparemment environ deux cents personnes, se félicite Marie Peres, porte-parole de l’antenne Pays Basque du Planning familial. Des femmes, mais aussi des hommes… et des poussettes. Un peu différent des années précédentes car il y avait plein de gens que nous ne connaissions pas."

Le mouvement a marqué trois arrêts, à chacun un petit discours. Devant l’évêché d’abord pour dénoncer les intégrismes religieux et politiques. Et si à 18h50 les cloches ont sonné, elles ne sont pas parvenues à taire ce que plus bas dans la rue les manifestants voulaient dire.

Société civile

Un second arrêt quai Chaho pour rendre un hommage aux femmes migrantes "qui se sacrifient pour leur famille". De petits bateaux en papier recyclé ont été lancés à la Nive, porteurs de petits mots. Puis c’est en haut du Château Neuf que le rassemblement s’est rendu. "Nous voulons interpeller la Communauté d’agglomération Pays Basque sur le manque de représentation équilibrée" en son sein : trois femmes assument une vice-présidence, au nombre total de 15.

"Nous portons beaucoup d’espoir dans l’agglomération et ses élu(e)s pour nous accompagner dans nos missions et dans les politiques qu’elle élaborera en faveur des femmes" commente Marie Pérès.

Un peu plus tôt dans la journée, Jean-René Etchegaray, le président de la Communauté d’agglomération Pays Basque recevait, justement pour cette journée particulière, une délégation de femmes réunies à l’initiative de Catherine Séguin, sous-préfète de Bayonne et de Marie-José Mialocq, conseillère déléguée de la Communauté et maire d’Arbonne. Une délégation qui avait déjeuné ensemble.

Et sphère politique

Aux côtés de la vingtaine d’élues de l’agglo, se trouvaient aussi Caroline Phillips, présidente du Conseil de développement du Pays Basque et Nilda Jurado, présidente de l’association Diriger au féminin. Nilda Jurado allait plus tard dans l’après-midi recevoir l'Ordre National du Mérite dans les locaux de la CCI de Bayonne.

La rencontre à la communauté a été l’occasion pour Catherine Seguin de constater que droits et société n’avance pas à la même vitesse. "Si le principe est acquis en droit et si l’on constate de nombreux progrès législatifs et règlementaires, la question de l’égalité réelle entre les femmes et les hommes peine encore à se concrétiser dans les faits". Un fait remarqué aussi dans la sphère politique.

La réunion a permis d’évoquer justement la question, et elle a aussi été l’occasion, comme l’a souligné Marie-José Mialocq, que "les femmes élues de l’Agglomération se connaissent mieux et prennent date." L’objectif serait de voir ces rendez-vous "au féminin" perdurer dans le temps.