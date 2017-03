3ème édition de Bask Invest

La pépinière Technocité de Bayonne accueille la troisième édition de Bask Invest, le jeudi 16 mars prochain, à partir de 13 h 30.

Bask Invest, organisé par Ernst and Young (EY), l’ESTIA et la CCI, favorise les rencontres entre des financeurs et les sociétés en croissance du Sud de l’Aquitaine afin d’aider ces dernières dans leur développement. Tant en phase d’amorçage qu’en phase de croissance.

Au cours de cet après-midi, un concours de pitchs de start-ups mettra en avant les « pépites » du Sud-Ouest. Ce concours est réservé à huit entreprises qui seront sélectionnées parmi les candidatures et le gagnant se verra remettre le prix coup de cœur de Bask’Invest 2017. Les participants pourront aussi profiter d’une table-ronde et participer au speed-dating.