Une cache d'armes susceptible d'appartenir à ETA découverte à Irun

Le ministère de l'intérieur espagnol a indiqué par communiqué que "la Garde civile a localisé un dépôt d'explosifs d'ETA dans la banlieue rurale d'Irun qui, selon une première analyse, contient sept bidons d'explosifs".

Les premiers éléments de l'enquête suggèrent que la cache n'a pas fait l'objet d'une activité récente et aurait servi par le passé à alimenter un commando proche d'Irun. "L'endroit où se trouve le dépôt a été bouclé et des démineurs de la Garde civile sont intervenus sous l'autorité de l'Audience Nationale", poursuit le communiqué. La découverte de cette cache serait le fruit des recherches menées par la Garde civile sur des affaires non élucidées liées à ETA.

L'opération est toujours en cours et la présence d'autres caches alentours n'est pas exclue, conclut le ministère.