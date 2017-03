Législatives : qui roule pour Macron ?

Qui moque la posture christique d'Emmanuel Macron est bien obligé de constater que les candidatures En marche ! pour les législatives se multiplient comme des petits pains. Le Pays Basque ne fait pas exception.

Mais si Nathalie Niel, référente En Marche du département, confirme cet engouement, elle ne peut pour autant avancer de noms. "Rien n'oblige un candidat à l'investiture à me prévenir, tout est géré par la commission nationale d'investiture", explique-t-elle. Certains le font "par correction", d'autres pas. Côté candidats, même silence "de circonstance". La commission ne goûte que très peu aux candidats auto-proclamés.

Pour autant, des noms circulent avec insistance et c'est la sixième qui affiche le plus de candidats au compteur. Dominique Duguet, élue à Ciboure et Stéphanie Ricord, élue à Biarritz seraient téléguidées par l'élu biarrot Guy Lafite. Renouvellement et parité sont deux critères incontournables pour le mouvement et on aurait expliqué à Guy Lafite qu'il ne collait pas vraiment au profil.

Une circo largement gagnable

Complètent la liste, des hommes certes, mais aucune personnalité de premier plan : l'élu biarrot François Amigorena, l'ex-Modem et directeur de campagne de Max Brisson aux départementales François-Xavier Menou, le patron de TVPI et élu d'opposition à Bidart Michel Lamarque, et Eric Uhard, entrepreneur biarrot.

Quant à Vincente Bru le maire de Cambo, également pressenti pour être candidat sur la sixième, il n'est –pour l'heure- pas adhérent En Marche. Si les candidats se bousculent tant sur la sixième, c'est qu'elle est selon eux largement gagnable. Entre une Maider Arosteguy, enlisée dans son soutien sans faille à François Fillon et une Sylviane Alaux trop à gauche vu la sociologie de la circo.

Sur la cinquième c'est le nom de l'ex-UDI et conseiller municipal bayonnais Etienne Boutonnet qui revient régulièrement. Sur la quatrième, aucune "tête connue" mais une multitude de candidatures citoyennes, assure Nathalie Niel. Cela tombe bien, "les candidats issus de la société civile sont eux aussi encouragés".

Emmanuel Macron a annoncé vouloir être présent sur chaque circo mais il est fort probable qu'un groupe parlementaire ait été négocié par François Bayrou. Sur la 4e et malgré leur "brouille", on voit mal le MoDem faire barrage à Jean Lassalle. La commission annoncera les candidats investis début avril, prévient le QG parisien.





Les réunions publiques En Marche :

Europe, mercredi 8 mars à Bayonne (19h30 –Maison des Associations – Salle Lacorre)

Gouvernance locale, mercredi 22 mars à Bayonne (19h - Salle Sainte-Ursule – place Sainte-Ursule)

Entreprises, Mardi 28 mars à Bayonne (lieu à confirmer)

Usine du Futur, mercredi 29 mars à Anglet (19h -Maison pour tous)

Economie Sociale et Solidaire, mardi 4 avril à Biarritz (19h30 – Maison des Associations)

L’Economie Numérique, le mercredi 5 avril à Bidart (19h – Restaurant Le Spot – Technopole Izarbel)

Santé, mercredi 12 avril à Bayonne (19h30 – Espace Saez – 11 allée de Glain)

Education, mercredi 19 avril à Biarritz (19h – Maison des Associations – rue Darrichon)

Une conférence sur l'agriculture au Pays basque devrait également avoir lieu prochainement.