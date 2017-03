Une table ronde sur la santé mentale et le travail à Bayonne

Le thème de la table ronde, organisée le mardi 14 mars, à la médiathèque de Bayonne : "Le bonheur au travail, une nouvelle vision de l’entreprise." Son enjeu est de donner une vision positive du monde du travail en montrant des nouvelles pistes et organisations au sein de l’entreprise.



La table ronde sera animée par Roland Guinchard, psychologue clinicien et psychanalyste, qui abordera la notion de "désir de travail". Mais aussi par Florence Bègue, psychologue du travail, qui donnera des pistes sur le dialogue, et Eric Lac, dirigeant de l’entreprise Global Packaging.