Urrugne : un mariage mixte devant la justice

L’affaire concerne une femme de nationalité française d’une soixantaine d’années, commerçante sur les marchés, et un homme de nationalité étrangère, né en 1974. Selon leur avocat, Me Alain Larrea, ces deux personnes sont en ménage depuis quatre ans et vivent à Behobie. Désireux de se marier l’année dernière, ils ont déposé une demande à la mairie d'Urrugne. Demande qui a été refusée par la maire de la commune.



Odile De Coral, en tant qu’officier de l’état civil, a saisi le procureur de la République de Bayonne soupçonnant « un consentement inexistant ». Or, selon l’article 146 du Code civil, « il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement ». Autrement dit, la maire soupçonne le couple de mariage blanc et fait donc une demande en nullité de l’union. Odile De Coral nous a confirmé le signalement mais affirme : "Je n’ai pas d'autres éléments à vous donner."



Suite à ce signalement, le procureur a demandé une enquête et une perquisition au domicile des deux fiancés. Pour finalement refuser le mariage. Selon la procédure, il est tenu dans les quinze jours de la saisine soit de laisser le mariage être célébré, soit de l'annuler, soit de le reporter le temps de l’enquête.



Me Alain Larrea contestera cette opposition ce jeudi, à 9 heures, au tribunal. Pour lui, le soupçon de régularisation administrative ne tient pas étant donné que l’homme possède une carte de résident en Espagne, valable dix ans, qui lui permettrait de circuler librement dans l’Union Européenne. Y compris en France. De plus, la femme a pu compter sur sa fille, sa soeur et ses amis pour témoigner d’une vie à deux avec son conjoint.



A l’issue du procès, le président du tribunal de grande instance aura dix jours pour statuer. Sa décision peut être déférée à la cour d’appel. MEDIABASK a essayé de joindre le procureur de la république de Bayonne, Samuel Vuelta-Simon, qui n'a pas répondu à nos multiples sollicitations.