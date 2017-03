Transversal, le nouveau graal ?

Transversal : du latin transversalis, qui est disposé en travers.

Se dit d'une voie qui coupe à angle droit une autre voie plus importante.

Se dit d'une ligne ferroviaire qui ne rayonne pas autour de Paris.

Figuré. Qui recoupe plusieurs disciplines ou secteurs.

D'où nous vient le concept de transversal en politiques publiques ?

Martine Bisauta : Cette vision est née avec le développement durable. A partir du moment où on est censé imaginer les impacts social, économique et environnemental de chaque projet, on interroge automatiquement plusieurs champs de la vie politique, donc, plusieurs élus et plusieurs services.

L'outil qui sert à mettre en œuvre le développement durable est l'agenda 21. Il est extrêmement contraignant puisqu'il impose une collégialité, un partage de l'état des lieux et ensuite la mise en route d'actions concertées. Le dialogue devient un moyen et il faut faire comprendre qu'il n'y dans cette méthode aucune ingérence dans le travail de tel ou tel service...

La démarche transversale est selon vous d'une absolue nécessitée en ce qui concerne votre délégation…

M.B : C'est une obligation effectivement, cela ne peut pas marcher autrement. Et c'est aussi une révolution culturelle, un changement assez radical des pratiques. Nous sommes dans un pays extrêmement verticalisé, très jacobin, avec un pouvoir de décision centralisé. Nous avons l'habitude que dans chaque politique publique, il y ait un responsable, service et élu et cela produit une vraie rigidité. Il y a une chanson d'Anne Sylvestre qui m'amuse beaucoup et qui pourrait évoquer cela. Elle fait : "On va dire que j'exagère, mais j'connais des étagères qui se prennent pour des gens. Tout bien rangé dans la tête, tout bien muni d'étiquettes. Mon Dieu, que c'est dérangeant !".

Je crois que malheureusement la culture administrative française très étatique, très lourde ressemble à une belle construction d'étagères. Et la rangée de gauche ne regarde pas celle de droite. Y compris en faisant travailler de manière beaucoup plus étroite élus et administration... c'est cela que l'approche 'développement durable' a bouleversé !

Ici au sein de la CAPB, comment cela va-t-il s'organiser ?

M.B : Il faut engager une vraie réflexion pour que ce service, qui n'est pas encore bien installé, bénéficie de l'expérience que j'ai eu à la Ville de Bayonne où cette approche différente est maintenant bien partagée. Cela a pris du temps parce que cela modifie les habitudes et il faut aussi qu'au sommet de la pyramide il y ait une réelle volonté de faire. Cette expérience doit servir à réfléchir avec la direction générale des services, avec le président pour que la transition écologique et énergétique, qui est un enjeu majeur, puisse être mise en œuvre de la manière la plus efficiente possible sur ce territoire.

M.B : Sur quel dossier concret cette démarche pourrait-elle rapidement s'inscrire ?

M.B : Le meilleur exemple est celui de la gouvernance alimentaire qu'on peut aussi traduire par "projet alimentaire de territoire". C'est un dossier avec de multiples clés d'entrée. L'axe important est l'agriculture, mais il y a également des entrées santé publique, consommation, restauration collective, lutte contre le gaspillage et une entrée culture évidemment. Rien n'est plus signifiant que le rapport culture/alimentation. La culture au sens immatériel du terme. Il y a aussi un volet aménagement du territoire et par voie de conséquence un volet urbanisme. Et pourquoi pas une approche transfrontalière ? Avec Bayonne, nous avons déjà commencé à travailler avec Pampelune et Saint- Sébastien sur ce dossier.

L'organigramme est donc bien fait. Il s'agit là de pro-epci avec qui vous partagez un certain nombre de convictions…

M.B : (Sourire) Je crois que tout le travail fait à l'origine par le Conseil des élus, notamment avec (A)-ménageons le Pays Basque est un élément de réponse. Nous sommes effectivement sur une culture partagée qui vise à aménager le Pays Basque en le ménageant. La démarche faite autour de l'EPCI a concrétisé cela.

Et répond à une demande de plus en plus forte des citoyens.

M.B : Effectivement. Le rapport au bio, l'exigence du consommateur, tout cela a changé à 180° ces dix dernières années. Même une certaine agriculture commence à entendre ce discours-là. Je me rappelle de débats très vifs au sein du Conseil économique et social où j'ai rencontré de sérieuses difficultés pour mes positions. Elles ne sont plus jugées subversives aujourd'hui. Et c'est tant mieux.