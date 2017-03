'Women are heroes' à Saint-Jean-de-Luz

L'artiste français JR a réalisé le documentaire "Women are heroes" pour rendre hommage au courage, à la dignité et à l’enthousiasme de femmes qui luttent pour éduquer leurs enfants ou simplement pour survivre.

Dans des quartiers déshérités du Brésil, de l’Inde, du Kenya et du Cambodge, il réalise de gigantesques portraits en noir et blanc de ces héroïnes du quotidien, qu’il colle ensuite sur les murs ou les toits des maisons. Le film, réalisé par le photographe lui-même, fait le récit de son travail de photographe et constitue un prolongement de ses rencontres émouvantes.

La soirée est proposée par le groupe de travail Observer, Prévenir, Agir (O.P.A) et la Ville de Saint-Jean-de-Luz. Le 9 mars prochain, à 18 heures, au cinéma Le Select.

Rencontres à la médiathèque :

La médiathèque de Saint-Jean-de-Luz s’associe à l’événement et propose des rencontres d’auteur au deuxième étage de la médiathèque.

- Le samedi 11 mars, à 16 heures, Jacques Ospital viendra présenter son ouvrage "Figures de femmes " et lever le voile sur de grandes oubliées de l'histoire du Pays basque. Son ouvrage présente 18 femmes dont Madeleine de Jaureguiberry, Mayie Ortiz, Catalina de Erauso, Bizenta Moguel, Theresa Cabarrus, Kattalin Aguirre.

- Le jeudi 16 mars, à 18 heures, Marie-Josée Basurco, écrivaine luzienne sera présente pour parler d’elle, des femmes, de leurs forces et de leurs fragilités, de leur place dans la société basque.

- Le samedi 18 mars, à 16 heures, Lucie Durbiano, scénariste et illustratrice de bandes dessinées. Elle a illustré beaucoup d’albums jeunesse, comme « Lulu Grenadine ».



- Le samedi samedi 25 mars à 16 heures : Céline Teyssier, Universitaire à Bayonne, interviendra sur "L’évolution du droit des femmes"





A noter : Le groupe de travail Observer, Prévenir, Agir a été créé à l’initiative de la ville de Saint-Jean-de-Luz, en décembre 2009, pour agir contre les violences faites aux femmes. Un espace d’information et d’accompagnement « Violences dans le couple – Information – Ecoute » (VIE) est ouvert tous les jours, sauf le mercredi, au centre Social Sagardian.