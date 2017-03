La Navarre rejoint l’Eurorégion

Si la Navarre a intégré l’Eurorégion Nouvelle Aquitaine-Euskasdi en octobre dernier, c’est aujourd’hui que les trois présidents se sont rencontrés à Bordeaux pour la signature de la convention de partenariat.

Pour ce faire, Alain Rousset, président de la Nouvelle Aquitaine et de l'Eurorégion, a reçu à l’hôtel de la Région à Bordeaux Iñigo Urkullu, président du gouvernement d’Euskadi et Uxue Barkos, présidente du gouvernement de Navarre. L’Eurorégion s’appelle désormais Nouvelle Aquitaine-Euskadi-Navarre.

Le nouveau Groupement européen de coopération territoriale (GECT) compte maintenant près de neuf millions d’habitants sur 100 000 kilomètres carrés. Ce rapprochement renforce son poids dans l’Union Européenne, surtout sur l’axe Atlantique et lui permet de s’appuyer sur un budget de plus de trois millions d’euros pour mener ses actions.

L’Eurorégion bénéficie ainsi de nouvelles cartes "pour conduire des projets européens, pour relever de nouveaux défis dans les domaines de la culture, du plurilinguisme, de la jeunesse, de l'économie de la connaissance, de l'attractivité, du développement et mobilité durables…"

Et d’annoncer que cette année, l’appel à projets se partagera en deux sessions thématiques. La première sur "la culture, l’éducation, le sport, le multilinguisme", dotée de 400 000 €, est lancée dès le 15 mars prochain. La seconde, consacrée à "l’économie, recherche, innovation", est envisagée pour le second semestre. 300 000 € sont ici mobilisés.

Pour la circonstance, EH Bildu a envoyé une délégation à Bordeaux, en présence de Bakartxo Ruiz, parlementaire en Navarre, Maddalen Iriarte, parlementaire à Gasteiz et l’eurodéputé Josu Juaristi. "Nous sommes convaincus que l’on doit renforcer les relations entre les trois territoires qui forment le Pays Basque et des pas comme celui d’aujourd’hui et des espaces comme celuii de l’Eurorégion facilitent l’accomplissement de cet objectif."

Le fait que les trois terrioires travaillent ensemble, « en plus d’aider à ce que les relations entre les Basques soient plus étroites favorisera l’amélioration de leurs conditions de vie » a ajouté le député de Navarre selon Naiz. Pour autant EH Bildu regrette l’absence de représentation au sein de l’Eurorégion de la Communauté d’agglomération Pays Basque. Une absence qui rend difficile le travail de collaboration entre les trois territoires qui forment le Pays Basque.