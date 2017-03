Beau plan : Les mauvaises graines à Hendaye

La Ville d’Hendaye offre l'entrée du spectacle "Les Mauvaises graines" à l'occasion de la journée des droits de la femme. Marie Delmarès, sa créatrice, a eu envie de "redonner au terme femme engagée son ampleur poétique".

"Comme un porte-voix, nous nous employons à donner vie, corps et sens aux mots de femmes, connues ou anonymes. Qu’elles soient politiques, sociologues, profs, artistes, féministes, ces femmes luttent contre un certain totalitarisme culturel, et militent pour une société égalitaire. Du féminisme à la féminité, de la revendication à la reconnaissance, sur le fil de la malice et de l’émotion, on ose l’équilibre entre avoir du caractère et avoir sale caractère".

Le 8 mars, à 20h30, à Mendi Zolan.

Avec : Marie Delmarès (conception, jeu et chant) et Stéphanie Manus (piano, jeu et chant).