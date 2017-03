Nouveau show biziness à la BNP

Il pleut ce matin à Biarritz et Jean-Laurent Bonnafé, directeur général de la BNP Paribas est assis sur un banc devant l'une de ses agences, la mine penaude. Il est menotté par des militants du mouvement écologiste Bizi. Une dizaine d'entre eux, le geste sûr, se sont hissés sur le toit de l'agence déroulant une gigantesque banderole : "Mettons la BNP sur le banc des accusés". Le faux Bonnafé est l'un d'entre eux.

Il pleut ce matin à Biarritz et les passants s'arrêtent. Ils écoutent Jon Palais, le faucheur de chaises dernièrement relaxé, démontrer par le menu la culpabilité de la BNP dans les affaires du monde. "Elle est avec 200 filiales, la banque française la plus implantée dans les paradis fiscaux. Mais elle est aussi, avec 57 milliards d'euros de soutien aux énergies fossiles celle qui finance le plus le dérèglement climatique". Entre autres exemples, l'oléoduc du Dakota Access Pipeline dans la réserve Sioux de Standing Rock et le projet de terminal d'exportation de gaz de schiste Texas LNG aux Etats-Unis.

Il pleut ce matin à Biarritz et les agents de Bizi embarquent Bonnafé vers une voiture de police. L'un deux Florent Compain sera jugé le 11 avril pour une action de fauchage de chaises. Il risque 5 ans de prison et 75000 euros d'amendes. Pour de vrai. "Moi, le roi des plans sociaux, patron payé 3,5 millions d'euros par an, arrêté comme un malpropre par Bizi. De qui se moque-t-on ? ", piaille Bonnafé. Un (vrai) policier se tient à quelques mètres de là ; il n'intervient pas.

Il pleut ce matin à Biarritz et un retraité observe la scène. Il a les yeux brillants, sourit et se ravise. "J'ai peur qu'ils se lassent les petits jeunes". Qu'ils se lassent et que rien ne change finalement. Malgré ces prises de conscience fulgurantes au hasard d'actions impeccablement bien huilées. Jusqu'à quand la BNP passera-t-elle entre les gouttes ?