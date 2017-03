LR : Nicolas Patriarche appelle à désigner un autre candidat

Nicolas Patriarche, secrétaire départemental des Républicains, appelle les responsables nationaux de son parti "à se réunir rapidement pour désigner un nouveau candidat" et "favoriser l’alternance dont ce pays a besoin" déclare-t-il dans un communiqué.

Le maire de Lons et conseiller départemental des Pyrénées-Atlantiques a annoncé qu’il se retirait du comité de soutien départemental de François Fillon. Il estime qu’il est de sa "responsabilité politique de prendre cette décision importante, qui m’engage, en accord avec ma conscience".

Et d’expliquer qu'après avoir apporté son soutien au vainqueur des primaires organisées par son parti, "quatre mois plus tard, face au contexte que chacun connaît, je constate que notre candidat n’apparaît plus en capacité de porter le programme de la droite et du centre et de le mettre en œuvre lors des cinq années à venir".

Le secrétaire départemental conclut : "L’enjeu de l’élection présidentielle est tel que nous ne devons pas passer à côté de ce rendez-vous."

Max Brisson et Bertrand Duwez, de leur côté, ont aussi décidé de suivre le mouvement du secrétaire départemental et se retirer du comité de soutien.

Depuis quelques jours les fillonistes déclarés se désengagent. Attaché du groupe Droite Républicaine pour le 64 au département des Pyrénées-Atlantiques, Bertrand Duwez était en charge de la Coordination générale de la campagne pour les élections présidentielles. Engagé dès la première heure début 2016 pour François Fillon à Pau et dans le Béarn.

De son côté, Max Brisson, vice-président du Consei Départemental, deux jours plus tôt, déclarait dans un autre tweet : "Je soutiens François Fillon et, avec Claude Olive, je suis pour l'instant l'un des deux seuls élus à l'avoir parrainé en Pays Basque. D'autres viendront. J'en suis sur. Cela s'appelle la fidélité à sa famille politique même dans la tourmente. "