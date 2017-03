Sara Majarenas et sa fille réunies dans un centre d’accueil

Izar fête ses 3 ans aujourd’hui. Alors que cette date signifiait le jour de la séparation avec sa mère, détenue dans une prison de Valence, une lueur d’espoir est apparue. D’après les agences de presse espagnoles, le juge de l’Audience Nacional José Luis Castro a accordé le second degré à Sara Majarenas, un régime qui lui permettra de vivre avec sa fille dans un foyer.

Bien que l’avocate de la détenue donostiar n’ait pas reçu d’information officielle, la grand-mère d’Izar a eu l’assurance que fille et mère n’allaient pas être séparées aujourd’hui.

D’après les dernières informations, elles devraient être hébergées à la fondation Padre Garralda de Madrid. Le juge motive sa décision par le fait "qu’elles pourront y recevoir le soutien affectif dont elles ont besoin pour surmonter les difficultés engendrées par une séparation contraire à la protection de tout mineur, surtout dans des situations graves, extraordinaires et exceptionnelles comme celle-ci".

Izar avait été poignardée par son père, il y a plus d’un mois, et les faits ont ému. De nombreux acteurs sociaux et politiques ont demandé qu’elle ne soit pas séparée de sa mère.