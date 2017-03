Louhossoa pourrait faire des petits

Txetx Etcheverry est l’un des trois interlocuteurs (avec Michel Tubiana et Michel Berhocoirigoin) issus de la société civile reconnus par ETA comme ayant la responsabilité de son désarmement. Dans une tribune publiée dans Enbata, il livre son analyse sur l’après-Louhossoa.

Selon lui, la question du désarmement doit s’inscrire dans un calendrier très resserré, soit avant les échéances électorales françaises. "Je crois qu’il vaut mieux agir de manière décisive aujourd’hui que dans quelques mois, dans un contexte qui sera beaucoup plus incertain", écrit-il. Il dégage deux cas de figure possibles. Dans le premier, le gouvernement français aide au démantèlement de cet arsenal.

"Quelles raisons aurait-il de ne pas le faire ?", interroge-t-il. Et de rappeler la phrase prononcée par François Hollande dans un camp de désarmement en Colombie, après avoir serré la main de Pablo Catatumbo, un des dirigeants des Farc : "Vous donnez au monde entier un très bel exemple. Vous sortez d’un conflit qui a duré des années, qui a fait des dizaines de milliers de morts, qui a ravagé toute une région (…) et aujourd’hui, vous êtes ici rassemblés".

Avec la société basque et la communauté internationale

Second scénario, le gouvernement français refuse de s’engager dans cette voie. Alors, "la société basque, avec ses différentes composantes et de manière partagée, devra à nouveau prendre ses responsabilités pour solutionner définitivement et par elle-même cette question, là également dans les quelques mois qui viennent".

Par société basque, il précise qu’il ne s’agit pas de la société civile seule mais également des différentes institutions du Pays Basque (CAB, gouvernement de Navarre, CAPB) et de la communauté internationale. C'est également ce que prône le Forum social permanent dans un document rendu public voilà trois semaines.

Dans une entrevue accordée à Kazeta, Michel Berhocoirigoin a par ailleurs déclaré que "la participation du gouvernement français n'était actuellement pas à exclure".

Pour lire la tribune dans son intégralité, c’est ici.