L'UDI 64 appelle Juppé à la rescousse

Réuni hier soir à Orthez, le bureau de l'UDI 64 a appelé Alain Juppé "à reprendre le flambeau pour porter une alternance utile au Pays". "La situation politique et judiciaire de François Fillon rend difficile la tenue du grand débat présidentiel dont la France a besoin", écrivent les adhérents dans un communiqué.

La section départementale va ainsi plus loin que la direction du parti qui a suspendu sa participation à la campagne, le temps d'y voir plus clair. Est-ce qu'Alain Juppé entendra leur (r)appel ? "Bien malin qui pourrait le dire", répond Jean-René Etchegaray, président départemental de l'UDI, qui ne cache pas avoir personnellement et à plusieurs reprises tenté de convaincre le maire de Bordeaux.

Car une nouvelle fois, le centre se trouve dans un dilemne dont il a le secret. Le parti venait de négocier un accord pour les législatives qui lui était très largement favorable, Lagarde ayant profité de l’affaire Fillon pour faire monter les enchères. Remettre en cause cet accord est risqué et, en même temps, l’UDI craint de couler avec le navire Fillon.

Seule stratégie possible donc, espérer que les défections à l'égard de Fillon se multiplient et que Juppé s'impose en sauveur de la droite, du centre, et de l'accord !