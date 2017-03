Résidences secondaires : quelles augmentations ?

Arbonne (45%), Ascain (30%), Bidart (60%), Guéthary (60%), Hendaye (21%), Saint-Pierre d’Irube (30%) ou encore Ustaritz (60%) ont décidé de revaloriser la taxe d’habitation sur les résidences secondaires. Une nouvelle revalorisation instaurée par la loi des finances 2017 qui permet aux communes situées dans des zones tendues en matière immobilière d’augmenter jusqu’à 60% cette taxe sur les logements meublés vides.

"Nous avions déjà réalisé une revalorisation de 20% l’an dernier sur ces logements, remarque Jean-Louis Fournier, maire d’Ascain. Cette année, nous l’avons portée à 30%, soit 10% de plus." La décision, prise à la majorité en conseil municipal, concerne à peu près 18% du parc immobilier azkaindar et devrait apporter à la commune 70 000 euros contre 48 000 en 2016. Une ressource financière en plus, reconnaît l’édile.

Mais ce n’est pas la seule raison évoquée : "C’est aussi une façon de lutter contre cette évolution immobilière sur Ascain qui accueille de plus en plus de maisons secondaires. Nous voulons que la commune conserve sa vie de village, ses activités économiques… Nous privilégions les habitants."

Le maire ne tire pas à boulet rouge sur les propriétaires de ces logements et veut même relativiser l’impact financier. Une revalorisation de 30% se traduit par une hausse moyenne de 120 à 130 euros par foyer. Tout dépend de la taille de la résidence.

Disparités entre littoral et intérieur

Arbonne a porté cette revalorisation à 45%, samedi dernier. Si le village abrite une centaine de résidences secondaires, soit 11% du parc immobilier, la pression monte dans certains quartiers. "Cela représente environ 20 000 euros de plus pour la commune, se félicite Xabi Aphestéguy, élu d’opposition, qui n’a rien trouvé à redire à la proposition du maire Marie José Mialocq. C’est aussi un signal pour les résidences secondaires."

A l’instar de Bidart ou Guéthary, Ustaritz a choisi une hausse maximale de 60%. La pression immobilière n’est pas la même entre les deux cités balnéaires et l’ancienne capitale du Labourd. Si à Bidart, les résidences secondaires représentent quelques 27% des logements, à Ustaritz ce taux tombe à 4 voire 5%. "Cette taxe couvre 170 logements, explique Bruno Carrère, le maire. Elle représentera une hausse moyenne de 140 euros. De quatre euros pour les plus petits appartements à 350 euros pour les plus vastes."

Ce seront ainsi entre 20 à 25 000 euros supplémentaires qui entreront dans les caisses municipales. "Ce qui correspond à un point d’augmentation sur la fiscalité des ménages en résidence permanente." La revalorisation de 60% de la taxe sur les résidences secondaires permet d'éviter une hausse d'un point de la fiscalité pesant sur les habitants.

Pour les communes du littoral, ce levier fiscal est à double percussion. La revalorisation de la taxe sur les logements vacants leur apporte des ressources financières supplémentaires. Elle veut aussi freiner la pression immobilière sur les territoires. Voire inciter les propriétaires de résidences secondaires à louer leurs biens à l’année. Certains maires, qui n’ont pas voulu surtaxer une nouvelle fois ces logements, en doutent pour leur part.

Finalement, cette année, les communes sont bien moins nombreuses qu’en 2016 à avoir franchi le pas d’une revalorisation de cette taxe. Une revalorisation qui s’établissait alors au taux fixe de 20%. Sur les 24 communes autorisées par la loi, là où "existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant", plus de la moitié s’y était engouffrée.