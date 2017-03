La ligne du soufre pourrait bientôt voir le bout du tunnel

C’est un projet qui est dans les cartons des cheminots d’Hendaye et Bayonne depuis dix ans. La ligne du soufre se veut une ligne complémentaire du réseau de transports urbains bayonnais. Elle desservirait des parkings relais et permettrait de désencombrer des axes routiers "complètement saturés". Cela permettrait "de réduire le nombre de véhicules et donc les embouteillages, la pollution".

Une délégation de la CGT a été reçue par le président de la Communauté d’agglomération Pays Basque, le 17 février dernier. Le dossier, remis entre les mains de Jean-René Etchegaray, a été transmis à Claude Olive, désormais à la tête de la délégation "Mobilités" de la CAPB. "On n’a jamais présenté un projet aussi abouti", assure Julien Delion. Mais pourquoi avoir attendu si longtemps ? Le syndicaliste évoque dossier plus urgent, mouvement social… Et, il faut le dire, l’occasion de la création de la nouvelle agglomération était trop belle pour dépoussiérer ce projet historique.

La ligne du soufre, si elle devait voir le bout du tunnel, stopperait en sept points stratégiques de la ville : la gare de Bayonne, la halte Glain, la halte La Floride, la halte Marouette, la halte Les Arènes, la halte Dassault Castorama et la halte Adour. Elle permettrait donc de relier la rive droite à la rive gauche. Les arrêts seraient desservis toutes les 35 minutes, le service assuré de 6 heures à minuit. Avec un billet dont le tarif unique serait fixé à un euro. Sauf pour les plus démunis, pour qui il serait gratuit.

Le maire de Bayonne et président de la CAPB, Jean-René Etchegaray, retient deux de ces points stratégiques : le quartier des Arènes et la halte Glain. "Dans ces deux lieux là, on a intérêt à étudier l’opportunité." D’autant plus que le réseau concerné est "sous employé". L’exploiter, Jean-René Etchegaray trouve cela "fort intéressant". En tant que président du Schéma de cohérence territoriale, il y a de cela plus de quatre ans, il avait justement mis le doigt sur ces lignes ferroviaires sous exploitées telles que Bayonne/Garazi, Bayonne/Paris et Bayonne/Bordeaux.

Autour de la table

Autre idée qui a séduit l’élu, celle du maillage du territoire. "C’est une mobilité qui ne concerne pas que la ville de Bayonne, le littoral mais aussi l’intérieur" du Pays Basque. Car cette ligne du soufre raccorderait les lignes ferroviaires existantes et les dessertes directes vers les gares d’Hendaye, Saint-Jean-de-Luz, Guéthary, Biarritz. Mais aussi vers celles d’Ustaritz, Cambo-les-Bains, Itxassou, Saint-Jean-Pied-de-Port. Sans compter les gares du Béarn.

Jean-René Etchegaray compte bien suivre le dossier. Avec une exigence : "Il faut mettre les acteurs autour de la table." La prochaine étape, c’est la rencontre avec le Conseil régional. La CGT a sollicité le conseiller régional PS Mathieu Bergé. Concernant la SCNF, une rencontre est prévue dans la semaine du 17 mars. "Ils n’ont pas le dossier abouti. Ils savent qu’un projet existe", explique Julien Delion. Mais les syndicalistes veulent attendre d’avoir le soutien du Conseil régional pour mettre leurs boss autour de la table. Car si un accord est trouvé entre la CAPB et la Région, la SNCF ne pourra se soustraire au projet. Telle est la théorie et stratégie adoptée par la CGT.

Concernant le coût, cette nouvelle ligne représenterait un investissement de près de dix millions d’euros, hors coûts de fonctionnement annuels. Une somme raisonnable du fait que des infrastructures sont déjà là. La ligne ferroviaire en question, de plus de 7 km, comprend deux tronçons : le premier appartient à SNCF Réseau, le deuxième est quant à lui la propriété de la CCI Bayonne Pays Basque. Cela demanderait cependant quelques travaux d’aménagement : passages souterrains, construction d’escaliers et ascenseurs pour personnes à mobilité réduite, rénovation de passages à niveaux. Mais Julien Delion en est certain, "en douze mois, cela peut être fait".